Madre de familia crea espacio para familias con niños autistas en Antioch

Santiago tiene ocho años, fue diagnosticado con autismo cuando tenía 2 años y desde entonces su mamá ha movido cielo y tierra para que nada los detenga.

“Son muchos retos, le costaba hablar, entonces le conseguimos terapia para que se comunique a través del habla, también se le dificulta comer, pero conseguimos forma de alimentarlo usando un dispositivo como este y es un logro muy grande”, explicó Wendy Reyes, madre de Santiago.

Wendy explicó que, aunque el tema del autismo ha ganado terreno, aún falta mucho camino por recorrer.

“Y siento que ahora la información en la comunidad latina está mucho mejor que antes, pero en la comunidad aún es un reto muy grande que aún tenemos, la tolerancia de las personas, algunos padres no están tan cómodos y creo el camino en que cada padre esté es respetable porque cada etapa del duelo para cada persona es diferente, sí duele, pero nos acostumbramos”, aseguró Wendy.

El vivo ejemplo de este estigma es esta madre, quien nos pidió proteger su identidad, ella también tiene un hijo en una edad similar a la de Santiago.

“Yo personalmente me siento bien juzgada por otras mamás o padres que no tienen niños con autismo u otras discapacidades y por eso no hablo muy abiertamente con la situación de mi hijo. Mi niño tiene autismo, es una cosa que no niego, pero es una cosa que también no me siento cómoda hablando con otras personas que no entienden”, dijo la mujer.

Un sentimiento que conoce cada familia que tiene un niño con autismo, y el motivo por el que Erika Buxon creó un espacio pensado específicamente para estas familias.

“Este es un lugar donde los padres no tienen que disculparse cuando sus hijos están pasando un episodio o tienen alguna dificultad, soy madre de un niño con autismo, mi hija tiene 20 años, y cree este espacio porque es la clase de lugar que necesitaba, y no tenía, cuando mi hija estaba pequeña”, aseguró Erika Buxton, dueña de We Rock the Spectrum en Antioch.

El establecimiento es un gimnasio, sala de juegos y sala de consejería, todo en uno.

Es una cadena a lo largo de todo el país, pero Erica lo abrió en la ciudad de Antioch ya que es una zona donde no existen otros espacios para los niños con discapacidades

“No debería ser tan difícil para los padres encontrar lo que necesitan, además de un momento grato, el lugar ofrece terapia y otros recursos para que padres, niños y adolescentes pueden crear una comunidad de apoyo”, indicó Buxton.

Una comunidad que cada día frecuenta más estos padres de familia.

“Especialmente con los otros padres que vienen aquí con sus niños o niñas, nos entendemos y es una cosa que he tenido dificultades en otros lugares como parques, lugares públicos o con otros padres. Esa conexión de niños que no tienen autismo y niños que tienen autismo, así es que teniendo un centro así es increíble para nosotros porque nos entienden aquí, mi hijo ha hecho muchos amigos, se divierte aquí, está feliz”, dijo una madre de familia que prefirió el anonimato.

Wendy explicó que comenzó a beneficiarse de estos recursos desde que su hijo era un bebé y agregó, que estas ayudas le permitieron incluso terminar su carrera universitaria. Ahora ella trabaja en una organización ayudando a madres como ella y cada día creando más conciencia sobre lo que es el espectro del autismo

“A mí me gusta hablar de esto con otros padres, cuando salimos a un parque de juegos, decirle a los otros padres porque mi hijo tal vez actuó de una forma u otra, que sepan que no es porque él esté queriendo hacerles algo malo, sino que Santiago es diferente y que diferente, es bueno”, aseveró Wendy.