“Nos hace falta”: habla familia de joven hispana embarazada que murió en brutal accidente en Antioch

La familia de Ángela Fierro aún no sale del asombro al saber que la joven de tan solo 20 años, no sólo los deja sin su sonrisa, si no también deja a su hija de un año de edad huérfana de madre.

"No estamos listos para esto, uno menos en la familia nos hace falta, dolor muy fuerte", dijo Rosa Ruíz, tía Ángela.

La joven y su bebé que estaba por nacer murieron el jueves luego de registrarse un aparatoso accidente en el área de Lone Tree Way Street y Sunset Lane Street.

"A ella le gustaba mucho ir a mi casa, le gustaba jugar con mi niña, se llevaba muy bien con ella", dijo Rosa.

Ángela estaba en el asiento del copiloto y su novio iba manejando.

La policía dijo la joven fue expulsada del auto debido al gran impacto del choque.

“El carro negro iba a alta velocidad y se estrelló contra otro auto, se volcó, las dos personas de ese carro fueron transportadas al hospital”, indicó Thomas Bord, vocero de la policía de Antioch.

La familia de Ángela aseguró que su novio y conductor del auto, sigue hospitalizado.

La hija de un año de la víctima ahora, aseguran familiares, se quedará con su padre, exnovio de Ángela.

Por su parte, el alcalde Lamar Thorpe se mostró conmovido por lo sucedido.

"Nuestro corazón nos duele cuando algo así pasa en la comunidad, cuando alguien pierde su vida en un accidente", afirmó Thorpe.

La familia abrió una cuenta en GoFundMe para ayudar con los gastos fúnebres, mientras dicen que no saben cómo superarán este dolor.

"No hay palabras no tenemos palabras para esto", aseveró Rosa.