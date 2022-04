Ante la escasez de empleados, este restaurante contrata un trabajador muy particular en Milpitas

La pandemia provocó una gran escasez de empleados en restaurantes a lo largo del Área de la Bahía complicando las labores de algunos negocios, sin embargo, un restaurante decidió probar los avances tecnológicos y contratar a Sunny, un robot que les ha ayudado a los meseros en sus labores en Milpitas.

No tiene piernas, ni brazo, tampoco es mesero ni cajero pero la labor que realiza le ha traído tranquilidad a los empleados de un restaurante Denny´s.

Suuny es un robot que tiene programado el mapa del restaurante. Los trabajadores solo tienen que colocar los platos sobre el robot y decirle a dónde dirigirse.

“Nos ayuda muchísimo porque no hay que hacer muchos viajes, tu no más mandas la comida y el robot se regresa”, aseguró Constancio Silva, mesero de Denny´s.

Aunque es de mucha ayuda, hay quienes piensan que Sunny podría terminar reemplazando a los trabajadores, pero muy contrario a esto, la gerente del establecimiento explicó que este no será el caso ya que el robot solo está para brindar apoyo.

“Solamente toma la comida, el robot no la va a bajar, el robot no toma la orden, el robot no hace bebidas, el robot no toma la comida de la ventana donde está la comida caliente, solamente lleva la comida y eso es todo, pero es ayuda y es muy buena ayuda”, explicó Pilar Jiménez, gerente de Denny´s.

Sunny estará a prueba en el negocio por unos días más.