“Amo a la organización”: conoce a la latina que se convirtió en la nueva directora del Centro Legal de la Raza en Oakland

Monique Berlaga es la nueva cara que representa con orgullo a la comunidad hispana en Centro Legal de la Raza en Oakland.

Berlaga se define como de la generación LatinX y el ser hispana le ha permitido entender mejor la problemática que enfrenta la comunidad.

"Amor a la organización. Realmente creo en el trabajo y la misión que hacemos”, dijo Monique, directora ejecutiva del Centro Legal de La Raza.

Monique tiene 10 años desempeñándose en casos legales y se ha ganado el respeto de quienes trabajan con ella.

“Yo admiro muchísimo a Monique, (ella) me permitió trabajar en sus casos legales y me ha enseñado todo lo que yo sé de derechos de inquilinos”, aseguró Paola Hernández, asistente legal del Centro Legal de La Raza.

A lo largo de su carrera, Monique ha litigado miles de casos a nombre de inquilinos de bajos ingresos en el este de la Bahía.

“He representado a familias de mi propia comunidad de Hayward, Oakland, el este de la Bahía, y es un honor y un privilegio”, aseguró.

Monique creció en una familia chicana y su motivación para llegar a ser abogada nació cuando tuvieron la necesidad de contratar a un abogado, pero no tenían los recursos económicos para hacerlo.

“Algo sucedió en mi familia y necesitábamos un abogado, y no podíamos pagar un abogado y estaba tan enojada. Eso me impactó y decidí que iba a ir a la escuela de abogados, y volver a mi comunidad para asegurarme que nadie se iba a sentir sin poder como yo me sentí en ese momento”, indicó Monique.

Pero a pesar de su esfuerzo y buena voluntad, Monique afirma que todavía hacen falta muchos abogados que ayuden a la comunidad, ya que, en California solo el 7% de los representantes legales pertenecen la comunidad latina.

Sin embargo, no se desanima. En lugar de quejarse dice, se puede empezar a formar más abogados, confiando en ellos, enseñándoles el camino a becas, a la universidad y un ejemplo de que ella lo hace es Paola, a quien vaticina como su sucesora en el futuro

“Mi familia es latina y mis papás no hablan inglés y para mí es importante ayudar a la comunidad en donde yo crecí y ayudar a gente que se ven como mis papás o tienen algún obstáculo como mis papás”, afirmó Paola.

Ambas y un centenar de personas son las que hacen posible la causa del Centro Legal de la Raza, y esperan seguir teniendo la oportunidad ayudar a quien más lo necesita.

“EL impacto de que alguien confíe en ti y te diga que puedes hacerlo puede cambiar el trayecto de la vida”, puntualizó Monique.