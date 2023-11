Alimentos gratis durante la semana de Thanksgiving en el Área de la Bahía

Familias que necesiten alimentos gratis durante la semana de Thanksgiving los podrán obtener a través de diversos bancos de comida y organizaciones que estarán brindando una mano amiga a los largo de los condados del Área de la Bahía.

A continuación, te ofrecemos por condado un listado de lugares a los que puedes acudir para obtener despensa:

CONDADO SANTA CLARA

GILROY

Second Harvest Of Silicon Valley

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 4:00 p.m., a 6:00 p.m.

Ubicación: San Ysidro Park, 7700 Murray Avenue

Para más información haz clic aquí .

Salvation Army

Días de distribución: 22 y 23 de noviembre de 2023

Horario: 9:00 a.m., a 11:30 a.m.

Ubicación: 200 W. 5th Street

Teléfono: (408) 848-5373

Para más información haz clic aquí .

MORGAN HILL

Second Harvest Of Silicon Valley

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 2:00 p.m., a 4:00 p.m.

Ubicación: First Community Housing-Murphy Ranch, 310 East Dunne Avenue

Teléfono: 1-800-984-3663

Para más información haz clic aquí .

SAN JOSÉ

Second Harvest Of Silicon Valley

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 8:15 a.m., a 10:30 a.m.

Ubicación: 121 East San Salvador Street

Para más información haz clic aquí .

Salvation Army

Días de distribución: 20, 21 y 22 de noviembre de 2023

Horario: 9:00 a.m., a 12:00 a.m.

Ubicación: 359 N. 4th Street

Teléfono: (408) 282-1165

Para más información haz clic aquí

POSSO / Second Harvest Of Silicon Valley

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 7:45 a.m., a 9:00 a.m.

Ubicación: 1115 East Santa Clara Street

Teléfono: 1-800-984-3663

Para más información haz clic aquí.

ConXion/ Second Harvest Of Silicon Valley

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 11:35 a.m., a 1:20 p.m.

Ubicación: 749 Story Road

Teléfono: (408) 213 – 0961

Para más información haz clic aquí.

SANTA CLARA

River Of Life Foundation

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 10:00 a.m., a 1:00 p.m.

Ubicación: 1177 Laurelwood Road

Teléfono: 408-567-0877

Para más información haz clic aquí .

PALO ALTO

La Comida de California/ Second Harvest Of Silicon Valley

Días de distribución: 20, 21 y 22 de noviembre de 2023

Horario: 11:00 a.m., a 12:15 p.m.

Ubicación: 455 E. Charleston Road

Teléfono: (650) 322-3742

Nota: En el lugar solo distribuirán comida para personas de la tercera edad y personas discapacitadas.

Para más información haz clic aquí

SUNNYVALE

Sunnyvale Community Services

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 8:00 a.m., a 5:00 p.m.

Ubicación: 1160 Kern Avenue

Teléfono: (669) 777-3109

Para más información haz clic aquí .

CONDADO SAN MATEO

REDWOOD CITY

Canada College/SMCCCD

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 11:00 a.m., a 1:00 p.m.

Ubicación: 4200 Farm Hill Blvd

Teléfono: 1-800-984-3663

Para más información haz clic .

EAST PALO ALTO

Project WeHOPE/ Second Harvest Of Silicon Valley

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 11:30 a.m., a 1:00 p.m.

Ubicación: 1854 Bay Road

Teléfono: (650)-330-8000

Para más información haz clic aquí .

HALF MOON BAY

Coastside Hope Pantry/ SHOSV

Días de distribución: 20, 21 y 22 de noviembre de 2023

Horario: 1:30 p.m., a 5:00 p.m.

Ubicación: 99 Avenue Alhambra

Teléfono: (650) 726-9071

Para más información haz clic .

SOUTH SAN FRANCISCO

YMCA Community Resource Center/ SHOSV

Día de distribución: 20, 21 y 22 de noviembre de 2023

Horario: 12:00 p.m., a 4:00 p.m.

Ubicación: 1486 Huntington Avenue

Teléfono: (650) 276-4101 EXT.4

Para más información haz clic aquí .

DALY CITY

Daly City Partnership/ SHOSV

Días de distribución: 21 y 22 de noviembre de 2023

Horario: 10:30 a.m., a 1:30 p.m.

Ubicación: 350 90th Street, 1st Floor

Teléfono: 650-991-8000

Para más información haz clic .

SAN FRANCISCO

St. Anthony Foundation SF

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 11:40 a.m., a 2:00 p.m.

Ubicación: St. Anthony’s, 100 block of Golden Gate Avenue

Teléfono: 415-241-2600

Para más informción haz clic aquí.

CONDADO ALAMEDA

OAKLAND

Foundation for a Better Life Center

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 5:00 p.m., a 8:00 p.m.

Ubicación: 1520 8th Avenue

Teléfono: 415-241-2600

Para más información haz clic aquí .

Telegraph Community Center

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 10:00 a.m., a 1:30 p.m., y 5:00 p.m., a 6:30 p.m.

Ubicación: 5316 Telegraph Avenue

Teléfono: 415-241-2600

Para más información haz clic aquí.

East Oakland Collective

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 11:00 a.m., a 1:00 p.m.

Ubicación: 7800 MacArthur Boulevard

Teléfono: 510-990-0775

Para más información haz clic aquí.

ALAMEDA

Alameda County Community Food Bank

Día de distribución: 20 y 22 de noviembre de 2023

Horario: el lunes de 11:30 a.m., a 4:00 p.m., y el miércoles de 11:30 a.m., a 7:00 p.m.

Ubicación: 650 West Ranger Avenue

Teléfono: 510-635-3663

Para más información haz clic aquí.

SAN LEANDRO

San Leandro Community Food Pantry

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 6:00 p.m., a 8:00 p.m.

Ubicación: 14235 Bancroft Avenue

Teléfono: 510-779-2218

Para más información haz clic aquí.

Davis Street Community Center

Día de distribución: de lunes a viernes

Horario: 10:00 a.m., a 5:00 p.m.

Ubicación: 3081 Teagarden Street

Teléfono: (510) 347-4620 ext 150

Para más información haz clic aquí

HAYWARD

Hope 4 the Heart

Día de distribución: 21 de noviembre de 2023

Horario: 1:30 p.m., a 2:30 p.m.

Ubicación: 22035 Meekland Avenue

Para más información haz clic aquí.

Hayward Spanish SDA Church/ Alameda food Bank

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 8:00 a.m., a 11:00 a.m., y de 11:30 a.m., 1:00 p.m.

Ubicación: 22117 Meekland Avenue

Para más información haz clic aquí.

NEWARK

Salvation Army-Tri Citie

Día de distribución: 20, 22 y 24 de noviembre de 2023

Horario: 9:00 a.m., a 11:00 p.m.

Ubicación: 36700 Newark Boulevard

Teléfono: (510) 793-6319

Para más información haz clic aquí.

CONDADO CONTRA COSTA

Concord

Refuge Food Pantry

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 3:30 p.m., a 5:30 p.m.

Ubicación: 1187 Meadow Ln

Teléfono: 925-325-2381

Para más información haz clic aquí.

Brentwood

Brentwood Community United Methodist Church- Hope House

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 9:00 a.m., a 12:00 p.m.

Ubicación: 218 Pine Street

Teléfono: 925-634-3093

Para más información haz clic aquí.

RICHMOND

Food Banks of Contra Costa & Solano

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 9:00 a.m., a 12:00 p.m.

Ubicación: 1963 Carlson Boulevard

Teléfono: 510-274-0958

Para más información haz clic aquí.

Ephesians Community Development Center

Día de distribución: 22 de noviembre de 2023

Horario: 11:00 a.m., a 1:30 p.m.

Ubicación: 2887 Foothill Ave

Teléfono: 510-778-1528

Para más información haz clic aquí.

MARTÍNEZ

Loaves & Fishes of Contra Costa

Día de distribución: de lunes a viernes

Horario: 11:00 a.m., a 12:40 p.m.

Ubicación: 835 Ferry Street

Teléfono: 925-293-4792

Para más información haz clic aquí.

BENICIA

Benicia CAC Partner Food Pantry

Día de distribución: martes y jueves

Horario: 10:00 a.m., a 1:00 p.m.

Ubicación: 480 Military East

Teléfono: 707-745-0900

Para más información haz clic aquí.

PLEASANT HILL

Food Banks of Contra Costa & Solano

Día de distribución: martes y jueves

Horario: 11:00 a.m., a 4:00 p.m.

Ubicación: 816 Grayson Rd

Teléfono: 925-939-2235

Para más información haz clic aquí.

PITTSBURG

Food Banks of Contra Costa & Solano

Día de distribución: 20 y 22 de noviembre de 2023

Horario: 2:00 p.m., a 3:00 p.m.

Ubicación: 3200 Harbor Street

Teléfono: 925-676-7543

Para más información haz clic aquí.