Algunos desinfectantes de manos podrían contener químico tóxico

La pandemia del coronavirus ha cambiado la manera de vivir de muchas maneras, incluyendo el siempre tener desinfectante de manos para prevenir su propagación.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o FDA por sus siglas en Inglés, lanzó una advertencia a consumidores sobre un químico tóxico encontrado en algunos desinfectantes de manos.

Muchos de estos productos son provenientes de México, y podrían costarle la vida a quien lo utilice.

Según Michael Charney, especialista en enfermedades infecciosas, el alcohol metanol el cual es añadido a muchos de estos productos, puede ocasionar daños al hígado, pérdida de la visión e incluso la muerte.

LA FDA difundió una extensa lista de dichos productos que dicen son exportados principalmente de países como México.

Entre las marcas no aprobadas por la agencia se encuentran Blumen y Hello Kitty by Sanrio, el cual podrían estar utilizando los niños.

El doctor Charney y la FDA recomiendan a individuos deshacerse de estos productos de inmediate.

Mientras trano, dueños de farmacias locales dicen que modificar las costumbres de la comunidad ha sido todo un reto.

"Según ellos que no es real", dijo Donaji Herrera, dueña de Farmacia Latina, acerca de sus clientes, "que todo es parte del gobierno es lo que más comentan, que no es cierto".

Herrera agrega que muchas de las personas buscan tratamientos económicos, algo que el doctor Charney dice podría ser la razón de la preocupante problemática.

No obstante, la FDA recuerda a la población que los desinfectantes de mano deben contener por lo menos 60% alcohol y la sustancia principal debe ser el etanol.