Alerta ante popular estafa con servicios migratorios; aquí lo que debes saber

Expertos migratorios en el Área de la Bahía están advirtiendo sobre una popular estafa en donde algunos notarios públicos les prometen a sus clientes la "Green Card", o residencia permanente, si llevan 10 años en Estados Unidos.

“Los notarios están promoviendo una idea falsa haciéndole creer a la gente que solo ocupas 10 años para poder arreglar en este país”, dijo Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Rodríguez explicó que no existe una ley cuyo único requisito sea tener 10 años en el país, ya que se requieren una serie de factores.

“Entre ellos no solo tener los 10 años en este país, si no también tener un familiar calificativo, ósea un hijo ciudadano, una pareja ciudadana o residente, un padre residente o ciudadano, con un problema médico serio”, explicó Rodríguez.

Además de ser una persona de buen carácter moral y no tener récord migratorio o criminal, el inmigrante tiene que demostrar que el pariente lo necesita en su vida debido a su discapacidad seria.

“Podría ser síndrome de Down, cáncer, hidrocefalia, agua en el cerebro, estado vegetal, discapacidades mayores”, indicó Rodríguez.

Este fue el caso de un cliente del abogado Rodríguez que obtuvo la residencia permanente al cumplir los requisitos.

“Mi caso fue porque mi hijo tiene autismo. Él depende de mí como de mi esposa, él no puede estar solo por lo mismo de su necesidad especial, él no está realmente, las consecuencias no las mide de qué puede pasar si cruza la carretera corriendo”, dijo Luis Antonio Almanza, calificó para residencia permanente.

Luis comparte que él y su esposa lograron ser aprobados para la residencia permanente después de más de 10 años bajo estatus irregular en Estados Unidos.

Pero, el proceso toma tiempo.

“Ya para obtener suficientes pruebas y todo fue alrededor de 5 años”, afirmó Luis.

Abogados explican que el proceso puede demorar más de lo normal.

“Ahorita actualmente, los trámites migratorios están congestionados debido al alto nivel de gente llegando a la frontera”, enfatizó Rodríguez.

Pero para Luis y su familia, la espera valió la pena. El inmigrante mexicano dijo que pronto tendrá la tarjeta verde en sus manos.

“Llega en dos semanas, si no es que antes y me da mucho gusto. Mucho sentimiento porque se sacrifican muchas cosas”, añadió Luis.

Expertos recomiendan tener cuidado a quién le confías tu trámite de regulación, ya que la persona inadecuada podría complicar tu caso aún más.

“Notarios acá no son abogados, es importante que sus trámites sean llevados por abogados”, puntualizó Rodríguez.