Alerta ante aumento de casos de coronavirus al este de San José

Autoridades de salud reportaron 358 casos de coronavirus en un solo día, un aumento significativo en el número de contagios, la mayoría se registró al este de San José donde reside gran parte de la comunidad latina.

“Así es, hasta ahorita, los oficiales del Departamento de Salud del condado Santa Clara están en comunicación con autoridades a nivel regional, del Área de la Bahía, para hacer un plan porque este aumento de casos no sólo es aquí en el condado Santa Clara, pero lo estamos viendo a nivel regional, a nivel estatal y en todo el país”, aseguró Ricardo Romero Morales, vocero del departamento de salud.

Datos del condado indican que al menos 1,988 personas dieron positivo al coronavirus en el código postal correspondiente al este de San Jose. Esta zona cuenta con una población de 57,780 personas por lo que el número de casos en el área representa 3,441 casos por cada 100 mil habitantes.

La situación ha causado consternación entre los residentes que han expresado su preocupación.

“No nos cuidamos, más que todo no nos sabemos cuidar, eso es todo, y yo le pido a la comunidad que tratemos de cuidarnos, no solo yo, no solo usted, todos”, indicó José Mejías, residente de San José.

Autoridades de salud recomendaron a los residentes continuar obedeciendo las órdenes de salud que incluyen lavarse las manos constantemente, utilizar mascarillas, usar gel desinfectante, seguir los protocolos de distanciamiento social, evitar aglomeraciones y reuniones en interiores.

Desde que inició la pandemia la comunidad latina de San José ha sido la más afectada por contagios, sin embargo, residentes al sur del condado Santa Clara también se han registrado gran cantidad de casos por lo que autoridades hicieron un llamado a las personas para que no bajen la guardia.