Alcaldesa recorta millones de dólares del presupuesto de la policía de San Francisco

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, anunció el viernes un plan para redirigir $ 120 millones en fondos de las agencias policiales de la ciudad a la comunidad afroamericana.

En una medida reportada por primera vez por el San Francisco Chronicle, Breed dijo que el dinero del presupuesto del Departamento de Policía de San Francisco y la Oficina del Alguacil del condado San Francisco se invertirá en la comunidad afroamericana desatendida para ayudar a cerrar las brechas en riqueza, salud pública y educación.

"Cuando decimos que nuestro presupuesto es un reflejo de nuestros valores, esto es de lo que estamos hablando", dijo Breed en un tweet. "La reforma de nuestro sistema de justicia penal debe ir de la mano con los cambios en las políticas y las inversiones presupuestarias para que nuestra ciudad sea más equitativa".

En ese aspecto de su plan presupuestario, que llamó un "primer paso", Breed propuso que el 60% de los fondos redirigidos se asignen a la salud mental, el bienestar y la falta de vivienda, y el 35% a la educación, el desarrollo juvenil y las oportunidades económicas.

Breed hizo el anuncio formal del presupuesto para los años fiscales 2020-21 y 2021-22 durante una rueda de prensa el viernes.

El jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, emitió la siguiente declaración en respuesta al anuncio de presupuesto del viernes:

"Sabíamos que habría dolor y sacrificio asociados con estos recortes presupuestarios, pero también sabemos que son necesarios para cumplir la promesa de la iniciativa de reinversión del alcalde Breed y el Sup. Walton para apoyar la igualdad racial. También vale la pena señalar que algunos recortes de fondos irá a desviar llamadas de servicio de baja prioridad que no sean de emergencia fuera del departamento de policía a otras funcionarios públicas mejor equipados para responder a crisis de salud conductual, en personas refugiadas y llamadas de baja prioridad¨.

"Si bien los recortes son importantes, son recortes que podemos absorber y que no disminuirán nuestra capacidad de proporcionar servicios esenciales. Es importante que no veamos esta redirección de fondos como un juego de suma cero. Al final del día, todos los san franciscanos, incluido el SFPD, se benefician de una ciudad que es más justa y equitativa; cuyas diversas comunidades son saludables y están bien respaldadas y donde los mejores y más apropiados servicios públicos se alistan para responder a los problemas de salud conductual y otros problemas que no son de emergencia que enfrentan nuestra ciudad."

Por su parte el alguacil Paul Miyamoto aseguró:

"La Oficina del Alguacil de San Francisco está colaborando con la Oficina del Alcalde para reducir nuestro presupuesto y redirigir fondos para apoyar y abordar las inequidades históricas en la comunidad afroamericana de San Francisco. Necesitamos una redirección responsable que aún nos permita continuar nuestro trabajo para interrumpir el ciclo de encarcelamiento causado por la falta de fondos para la educación, el desarrollo juvenil y las oportunidades económicas. Esperamos que este aumento de la conciencia y el compromiso marque una verdadera diferencia y elimine las barreras al progreso, especialmente para las personas involucradas en la justicia que buscan un reingreso exitoso ".

El presupuesto propuesto también incluye $ 15 millones en fondos únicos para el Distrito Escolar Unificado de San Francisco para apoyar a los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad "más impactados por COVID-19" y los cierres de escuelas resultantes, dijo la oficina de la alcaldesa.

La noticia de la financiación redirigida de la policía se produce días después de que la ciudad de Oakland aprobara un plan para formar un grupo de trabajo que finalmente apuntaría a un recorte del 50% en la financiación del departamento de policía en los próximos dos años.