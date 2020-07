Alcaldesa de San Francisco frustrada por aumento de casos de coronavirus

San Francisco, una de las primeras ciudades de la nación en cerrar por completo y una de las más lentas en reabrir, se unió a la lista de vigilancia de coronavirus de California el viernes, y la alcadesa expresó su frustración porque las personas asisten a reuniones sociales contradiciendo las órdenes de los funcionarios de salud.

La alcaldesa London Breed dijo que un trabajador de servicios de desastres de la ciudad tuvo que ponerse en cuarentena después de que el compañero de habitación del trabajador se fue de campamento con más de una docena de amigos, volvió enfermo y finalmente dio positivo por el virus. También atribuyó el aumento de casos a las personas que regresan al trabajo.

“¿Puedes usar una máscara todo el tiempo? ¿Puedes ser socialmente distante? ¿Puedes lavarte las manos a menudo? Si no puede, no solo está arriesgando su salud y la salud de los demás, sino que también está retrasando aún más la fecha en que nuestra ciudad puede abrir porque no volveremos a abrir hasta que tengamos esto bajo control ", dijo. dijo.

"De lo que tengo miedo es de la complacencia. La gente está cansada del virus, pero el virus no está cansado de nosotros ”, dijo Breed.

Más de 30 de los 58 condados de California están ahora en la lista de vigilancia, que analiza las hospitalizaciones y las transmisiones de virus, así como la capacidad del hospital.

El gobernador Gavin Newsom anunció el viernes que cualquier condado en la lista de vigilancia no puede reanudar el aprendizaje en persona cuando las escuelas vuelvan a abrir el próximo mes, lo que significa que la mayoría de los estudiantes de California volverán a aprender digitalmente. Las nuevas pautas estatales dicen que los distritos no pueden reabrir las aulas hasta que un condado esté fuera de la lista de vigilancia durante 14 días, un umbral que los principales condados probablemente no se reunirán pronto.

Las pautas llegaron cuando California reportó su tercer total diario más alto de casos adicionales de coronavirus, con casi 10,000 casos y 130 muertes. Eso siguió a una semana en la que los números diarios de casos fluctuaron significativamente. En las últimas dos semanas, más de 1,200 personas han muerto por el virus.

En San Francisco, el director de salud pública, el Dr. Grant Colfax, dijo que la edad promedio de las personas hospitalizadas con COVID-19 en el Hospital General de San Francisco es de 41 años. Está alarmado de que la cantidad de casos reportados haya pasado más de un mes para pasar de 2.000 a 3.000 - pero ha tomado 13 días para que el conteo pase de 4,000 a casi 5,000.

Los centros comerciales cerrados cerrarán el lunes, y Colfax advirtió que las autoridades están preparadas para retroceder aún más.

Pero había un signo potencialmente esperanzador: la tasa de casos positivos de siete días se redujo ligeramente, a 7.1%, en comparación con el promedio de 14 días. California evaluó a más de 120,000 personas por día durante la mayor parte de la semana pasada.

"Es algo alentador de ver", dijo el Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, aunque señaló que el estado enfrenta algunos retrasos en la recuperación de los resultados de las pruebas.

Dijo que California está entrando en el período de tiempo en el que puede comenzar a ver los efectos de una nueva ronda de cierres de negocios, incluidos bares y restaurantes para servicios de comidas. A lo largo de mayo y junio, California reabrió gran parte de su economía cerrada, con la gente nuevamente comprando en tiendas y cenando. Pero Newsom comenzó a cerrar muchas empresas nuevamente este verano a medida que aumentaron las tasas de casos positivos y las hospitalizaciones.

"Tan pronto como nos sintamos seguros de esa tendencia y veamos que todos los números comienzan a estabilizarse, acreditaremos algunos de los movimientos realizados en las últimas semanas", dijo Ghaly.

Newsom instó a la precaución al interpretar los números, diciendo que la tasa de casos positivos puede "fluctuar significativamente".

En Los Ángeles, el condado más grande del estado, la tasa positiva de casos fue del 9% y las hospitalizaciones continuaron aumentando.

El condado, que tiene una cuarta parte de la población del estado de 40 millones, reportó cerca de 2,300 casos adicionales y 62 nuevas muertes y la tasa de hospitalización aumentó incluso entre las personas más jóvenes. Los que tenían entre 18 y 40 años estaban hospitalizados "a una tasa más alta que la observada en cualquier punto de esta pandemia", dijo un comunicado del Departamento de Salud Pública del condado.

El departamento también informó que 48 personas que trabajaban en el sitio del estadio SoFi en Inglewood, un estadio de la NFL en construcción, dieron positivo el jueves para COVID-19, justo cuando el proyecto de $ 5 mil millones entra en sus etapas finales, informó Los Angeles Times.