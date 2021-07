Alcaldes piden al presidente Biden que legalice a millones de indocumentados

Más de 80 alcaldes a lo largo del país le enviaron una carta al presidente Biden pidiéndole que legalice la situación migratoria de millones de personas indocumentadas.

Y es que vivir por décadas en el país y no tener residencia o ciudadanía es para muchos algo decepcionante, deprimente y hasta degradante

"Después de estar en Estados Unidos por 28 años no puedo hacer lo que yo quiero. Viajar todo el mundo no puedo ni hacer eso, no puedo planear la carrera que quiero, es muy frustrante que ha durado tanto", explicó Shaila Ramos, soñadora.

Por esta razón, autoridades locales como la alcaldesa de Oakland Libby Shaff se unió a esta petición que busca ayudar a la comunidad inmigrante.

"Están viviendo sin saber qué las va a pasar y cada vez que cambia el presidente no se sabe qué va a pasar y por eso la Alcaldesa apoya eso porque hay que hacerlo ahora sino cuando", aseguró Vicente Ghazzawi, vocero de la alcaldessa

Si el gobierno federal accediera a esta petición más de 11 millones de personas se verían beneficiadas.

Promotores aseguran que los inmigrantes han sido esenciales en el bienestar del país antes, durante y después de la pandemia.

"Porque son la base de la comunidad, todo tiene mano inmigrante", indicó Ghazzawi.

Pero para que este recurso tenga validez existen procesos legales que tienen que cumplirse.

"La Cámara de Representantes y el Senado tienen que construir una ley para dar la residencia permanente a los soñadores, tienen que coincidir y presentar una sola ley para que el presidente Biden lo pueda firmar y así esa ley está efctuada", indció Patricia Castorena, abogada.