Agricultores se las ingenian para enfrentar la sequía y no perder sus cultivos

Desde que se declaró emergencia debido a la sequía histórica que enfrenta el estado, muchos han sido los esfuerzo de las autoridades locales y estatales para tratar de ahorrar.

Sin embargo, uno de los sectores más perjudicado ha sido el de la agricultura por lo que quienes trabajan en este rubro han debido ingeniárselas para conservar el vital líquido.

“No ha llovido bien desde ya hace como seis años y nosotros tenemos la gran fortuna de tener acceso a aguas recicladas que hasta este año las conectamos y están como de reserva en caso de que tengamos problemas con nuestros pozos”, explicó Amelia Moran, vocera del viñedo Ceja.

El agua reciclada es agua de las casas que se toma un proceso de largo plazo para limpiarla. Esa agua es utilizada para limpiar los huertos y los viñedos.

Para obtener este sistema se unieron con toda la asociación de vinicultores de Napa y empezaron a pagarlo con los impuestos anualmente.

Este sistema es inalcanzable para agricultores como Javier Zamora, quien se las ha ingeniado para ahorrar el vital líquido.

“Si hemos cambiado, no he dejado de cultivar lo que cultivamos, pero lo he movido, modificado el tiempo en el que lo plantamos”, explicó Zamora.

Esta clase de sistemas permite que los agricultores ahorren agua a largo plazo en vez de disminuir repentinamente su uso.

Pero no solo la sequía ha afectado a los trabajadores del campo, los voraces incendios forestales que se han registrado en los últimos años han perjudicado en gran medida no solo los cultivos, si no también la salud de quienes se dedican a este trabajo.

“Tuvieron que dejar de trabajar porque no queríamos exponerlos al humo y aunque los incendios no eran tan cerca del viñedo el humo se concentró acá en esta área”, indicó Ceja.