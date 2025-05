Agentes de ICE generan tensión en corte migratoria de Concord

Tensión se vivió este miércoles en la corte de inmigración en Concord, cuando agentes de ICE llegaron buscando hacer arrestos. Al parecer, la situación se repitió en la corte de San Francisco no solo ayer, sino también hoy.

Los hechos no ocurrieron a las afueras del edificio o en los estacionamientos, sino en los propios pasillos de la corte de inmigración en Concord en el décimo piso.

“Nunca había visto a agentes de ICE, estuvieron dentro del edificio en los pasillos de la corte”, dijo Sergio López, testigo de parte de lo ocurrido.

López, quien trabaja con la organización Contra Costa Immigrants Rights Alliance, dijo que el miércoles estaba asistiendo a inmigrantes en la corte como de costumbre, cuando al salir de uno de los salones de audiencia fue confrontado.

“La sorpresa en el pasillo, estaba una persona y me dice, ‘¿Cuál es tu nombre?’... Y me dice, ‘ ¿Quién eres tú?’ Se saca su insignia de policía de ICE”, explicó López.

Según López, se trataba de dos hombres vestidos de civil. “Yo le digo ‘mi nombre es Sergio, yo no tengo corte’, pero me dice, ‘muéstrame tu identificación, tu ID’. Le digo ‘no estoy requerido por la ley de presentar mi identificación’ y me dejó en paz”.

El regresó a la audiencia, pero alcanzó a observar algo más. “Salió una persona y le estaban preguntando sus nombres, pero específicamente como a hombres”, dijo López.

Asegura que la segunda persona que salió terminó detenida.

Cynthia Ashley, una voluntaria, afirma que trató de explicarle sus derechos mientras se lo llevaban. “No necesita decir nada”, dijo Ashley. Pero eso enojó a la seguridad, aseveró Ashley, por lo que fueron expulsadas de la corte.

Lisa Knox, abogada de la organización Colaboración de California para la Justicia de los Inmigrantes, opina que se trata de otra táctica de intimidación del gobierno contra los inmigrantes.

“Ellos quieren crear miedo en la comunidad, para que la gente no venga a la corte, que no usen sus derechos al debido proceso, para que se queden con órdenes de deportación y es más fácil deportarlos”, dijo Knox.

Aunque entiende que esto cause temor, Knox aseguró que “ellos llegaron buscando a personas específicas, y si tienen sus datos no hay necesidad de venir a la corte a encontrarlos”.

Por eso, le recomiendan buscar asesoría legal antes de pensar en incumplir una de estas citas.

Para quienes tengan dudas sobre si deben atender a esta corte, pueden comunicarse con Stand Together Contra Costa al 925-900-5151.