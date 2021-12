Agencias de transporte ofrecerán servicio gratis en la víspera de Año Nuevo en San Francisco

Varias agencias de transporte a lo largo de la Bahía ofrecerán servicio gratis para los residentes durante la víspera de Año nuevo.

El MUNI funcionará gratis a partir del viernes a las 8:00 p.m., hasta el sábado a las 5:00 a.m., de acuerdo a información suministrada por la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco.

Se tiene previsto que, a la medianoche del viernes, habrá un espectáculo de fuegos artificiales patrocinado por la ciudad desde una barcaza frente al Embarcadero, al sur del Ferry Building. A partir de las 10 p.m., Muni cambiará la ruta alrededor del área y regresará al servicio normal una vez que las calles estén despejadas.

El BART ofrecerá el servicio estándar de los viernes, pero con un horario de cierre extendido para acomodar a los pasajeros que disfrutan de los fuegos artificiales y otras festividades.

El último tren con destino al este de la Bahía que atraviesa el centro de San Francisco estará alrededor de la 1:30 a.m. y el último tren en dirección sur que se dirige hacia Millbrae pasará por el centro de San Francisco a las 2:10 a.m.

Más información sobre el servicio BART en la víspera de Año Nuevo está disponible en https://www.bart.gov/news/articles/2021/news20211116-1 .

Ride Muni Free New Year's Eve incluye todas las líneas y rutas de Muni.

Las personas que utilicen la tarjeta Clipper no deben pasar sus tarjetas para asegurarse de que no se les cobre una tarifa. Los pases Muni Mobile no serán necesarios. Las puertas de la tarifa del metro estarán abiertas esa noche. Más información sobre el servicio adicional en Muni en la víspera de Año Nuevo está disponible en https://www.sfmta.com/travel-updates/new-years-eve-free-muni-and-extra-service .

El servicio Caltrain será gratuito después de las 8:00 p.m., en la víspera de Año Nuevo hasta que el último tren especial posterior al evento salga de San Francisco. Los trenes pasarán después de la medianoche hasta la 1:30 a.m., o hasta que estén llenos.

SamTrans ofrecerá viajes gratis en todos los autobuses a partir de las 8:00 p.m., hasta el sábado a las 5:00 a.m.

Para más información sobre el calendario de vacaciones de SamTrans visita https://www.samtrans.com/schedulesandmaps/holidayservice.html .