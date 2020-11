Aeropuerto de San José reporta aumento en el número de viajeros previo a Thanksgiving

El Aeropuerto Internacional José Mineta de San José ha registrado un aumento en la cantidad de personas que han viajado a pesar de la advertencia de las autoridades de salud ante el alto riesgo de contagios por coronavirus.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó que durante el fin de semana se registraron más de un millón de viajeros a nivel nacional previo a la celebración del Día de Acción de Gracias.

“Este fin de semana vimos algunos de los volúmenes de pasajeros más altos que hemos visto desde el inicio de la pandemia, tuvimos dos días en los que más de un millón de personas pasaron por controles de seguridad en todo el país", dijo Lori Dankers, vocera del TSA.

La TSA aseguró que a pesar de que es una buena señal que las personas vuelvan a retomar sus viajes, esperan que respeten las medidas de salubridad que están implementando.

Autoridades de salud a lo largo de la Bahía hicieron un llamado a los residentes para que evitaran realizar viajes no esenciales durante las festividades debido al alarmante aumento de casos de coronavirus que se han registrado. Sin embargo, aunque no pueden obligar a las residentes a no viajar, recomendaron que una vez que regresen de sus viajes se mantengan durante 14 días en cuarentena en un esfuerzo por evitar más contagios del mortal virus.