Advierte FBI sobre estafa contra adultos mayores

La oficina del FBI en San Francisco advirtió al público el martes contra una nueva estafa llamada "The Phantom Hacker" o “Estafador Fantasma”, dirigida a adultos mayores.

En esta, los estafadores se hacen pasar por personal de soporte técnico, empleados bancarios y funcionarios gubernamentales y contactan a adultos mayores haciéndoles creer que piratas informáticos extranjeros se han infiltrado en sus cuentas financieras, dijo el FBI en un aviso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los agentes federales dijeron que la estafa funciona en tres pasos. Primero, un estafador que se hace pasar por un representante de atención al cliente de una empresa de tecnología legítima se comunica con una víctima a través de una llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico o una ventana emergente en su computadora y le da instrucciones para llamar a un número para solicitar "ayuda".

Una vez que la víctima llama al número de teléfono, los estafadores le piden que descargue un programa de software que les brinda acceso remoto a la computadora de la víctima. Los estafadores fingen ejecutar un análisis de virus en la computadora de la víctima y afirman falsamente que la computadora fue o está en riesgo de ser pirateada.

Luego, los estafadores le dicen a la víctima que abra sus cuentas bancarias para determinar si ha habido cargos no autorizados, engañando a las víctimas para que revelen qué cuenta puede ser el objetivo. Luego, le dicen a la víctima que recibirá una llamada del departamento de fraude de su institución financiera con más instrucciones.

Los estafadores que se hacen pasar por representantes de la institución financiera mencionada contactan a la víctima y le informan falsamente que un hacker extranjero accedió a su computadora y a sus cuentas bancarias y que la víctima debe transferir su dinero a una cuenta de terceros "segura", como una cuenta con la Reserva Federal u otra agencia del gobierno de Estados Unidos.

Luego se les dice a las víctimas que transfieran su dinero mediante transferencia bancaria, efectivo o conversión electrónica a criptomonedas, a menudo directamente a destinatarios en el extranjero. Se le dice a la víctima que no informe a nadie del verdadero motivo de las transacciones. Las transferencias a los estafadores demoran días o meses, según el FBI.

Según informes, algunas víctimas han perdido los ahorros de toda su vida en esta estafa, según el FBI.

El FBI aconseja al público no hacer clic en ventanas emergentes no solicitadas, enlaces enviados a través de mensajes de texto o enlaces o archivos adjuntos de correo electrónico. Los agentes federales también instan al público a no comunicarse con el número de teléfono proporcionado en una ventana emergente, mensaje de texto o correo electrónico, y a evitar descargar software que haya sido instruido por un individuo desconocido.