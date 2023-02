Adopciones gratis: buscan hogar para docenas de conejillos de indias en la Bahía

Docenas de conejillos de indias están buscando un hogar en el Área de la Bahía y una organización de rescate local está renunciando a las tarifas de adopción para ayudar a ubicarlos.

Peninsula Humane Society y Society for the Prevention of Cruelty to Animals está buscando colocar más de dos docenas de estos animeles en los hogares, ya que el refugio está experimentando una gran cantidad de mascotas, según un comunicado de prensa de la organización de rescate.

"Los conejillos de Indias pueden ser excepcionalmente amigables y, a menudo, chillan de alegría cuando ven a sus dueños", dijo Buffy Martin Tarbox, gerente de comunicaciones de la organización. "Se vinculan rápidamente con los humanos y dada su naturaleza interactiva en general y el menor cuidado de mantenimiento que un perro o un gato, son excelentes mascotas".

Quienes estén interesados en adoptar un conejillo de indias pueden visitar el Tom and Annette Lantos Center for Compassion, en Burlingame, que está ubicado en 1450 Rollins Rd.

El refugio está abierto todos los días de 11:00 a.m., a 6:00 p.m.