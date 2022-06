Adolescente, de 16 años, muere tras tiroteo en Oakland

Un adolescente, de 16 años, perdió la vida luego de registrarse un tiroteo el jueves en la tarde en Oakland.

En una transmisión de video en Facebook, Leronne Armstrong, jefe de la policía dijo que los oficiales acudieron a la cuadra 3000 de 64th Avenue alrededor de las 6:00 p.m., tras escuchar que se habían producido disparos y que había "una persona herida".

Armstrong indicó que el sistema de detección de disparos de la ciudad también detectó actividad de disparos en el área.

Al llegar, los oficiales hallaron a un menor que había recibido un disparo; El jefe Armstrong dijo que lamentablemente había sucumbido a sus heridas.

Una segunda víctima también recibió disparos y se encuentra en condición estable, según el jefe.

La policía no ha revelado ninguna pista y no conoce ningún motivo, pero dijo que el evento "parece ser algo que no esperábamos. Este era un joven que era un buen chico".

El jefe Armstrong dijo que la familia está angustiada y que la violencia como esta "no tiene nada que ver con nuestra comunidad".

“Cuando tienes a un niño de 16 años asesinado a tiros a plena luz del día, es alarmante, preocupante y doloroso”, dijo.

Hasta el momento se desconocen cuántos disparos se realizaron, pero dijo que fueron "varios" y que provenían de un rifle de alto poder.

La policía está instando a cualquier testigo a comunicarse con ellos.