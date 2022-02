Acusan a la policía de San Francisco de usar el ADN del kit de violación de una víctima para vincularla con otro delito

El fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, acusó el lunes al Departamento de Policía de la ciudad de usar el ADN del kit de violación de una víctima para vincularla con otro delito.

Según Boudin, la policía utilizó recientemente una base de datos policial con ADN recopilado de víctimas de agresión sexual para ayudarlas a identificar a un sospechoso de un delito.

Durante las investigaciones de agresión sexual, las víctimas presentan voluntariamente su propio ADN, así como otras pruebas biológicas, como fluidos corporales, raspaduras de uñas y marcas de mordeduras y arañazos. Se presenta el propio ADN de la víctima para distinguirlo y excluirlo del ADN del perpetrador.

"Las violaciones y las agresiones sexuales son violentas, deshumanizantes y traumáticas. Me preocupa que las víctimas que tienen el coraje de someterse a un examen invasivo para ayudar a identificar a sus perpetradores sean tratadas como delincuentes en lugar de ser apoyadas como víctimas de delitos", dijo Boudin en un comunicado. "Deberíamos animar a los sobrevivientes a que se presenten, no a recopilar pruebas para usarlas en su contra en el futuro. Esta práctica trata a las víctimas como pruebas, no como seres humanos. Esto es legal y éticamente incorrecto".

Boudin está pidiendo legislación local y estatal para prohibir específicamente la práctica.

El Senador de California Scott Wiener, D-San Francisco, y la Supervisora ​​Hillary Ronen apoyan el llamado de Boudin a la legislación.

“Si los sobrevivientes creen que su ADN puede terminar siendo usado en su contra en el futuro, tendrán una razón más para no participar en el proceso del kit de violación. Es por eso que estoy trabajando con la oficina del fiscal para abordar este problema a través de la legislación estatal, si es necesario", dijo Wiener.

"Ya existen enormes barreras para que las víctimas de violación se presenten a denunciar el delito", dijo Ronen. “Le pedí al fiscal de la ciudad que redacte una ley para evitar que las pruebas de ADN, o cualquier tipo de prueba del kit de violación de una víctima, se utilicen para otra cosa que no sea investigar esa violación. El ADN de las víctimas de violación debe protegerse en todos los niveles. del gobierno, en cualquier lugar".

El jefe de policía Bill Scott respondió a las acusaciones y dijo que los oficiales de policía están revisando el asunto, pero dijo que las políticas de ADN existentes del departamento están dentro de las leyes estatales y nacionales.

"Nunca debemos crear desincentivos para que las víctimas de delitos cooperen con la policía, y si es cierto que el SFPD ha utilizado el ADN recolectado de una víctima de violación o agresión sexual para identificar y detener a esa persona como sospechosa de otro delito, estoy comprometido para poner fin a la práctica", dijo Scott. "Aunque estoy informado de la posibilidad de que el sospechoso en este caso haya sido identificado a través de una coincidencia de ADN en una base de datos de ADN que no es de víctimas, creo que las preguntas planteadas por nuestro fiscal de distrito hoy son suficientemente preocupantes".

Las acusaciones de Boudin se producen cuando tanto la oficina de Boudin como el Departamento de Policía están en medio de la resolución de un memorando de entendimiento entre las dos agencias que permite a la Oficina del Fiscal de Distrito investigar incidentes de uso de la fuerza por parte de la policía.

“Sean cuales sean los desacuerdos que el fiscal de distrito Boudin y yo podamos tener, estamos de acuerdo en que este problema debe abordarse. Al fin y al cabo, nuestros respectivos departamentos existen para hacer justicia a las víctimas de delitos. Lo último que deberíamos hacer es desalentar su cooperación con nosotros para lograr eso".