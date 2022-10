Acusan a empresa de no dar mantenimiento a apartamentos de San Francisco

A pesar de que se les prometió lo mejor que San Francisco tiene para ofrecer, los inquilinos de un rascacielos de lujo en la ciudad han pasado meses moviéndose de un lugar a otro.

Varias personas que llamaron hogar a los apartamentos 33 Tehama ahora están demandando después de que su edificio se inundó.

Según los antiguos inquilinos, se vieron obligados a mudarse debido a las inundaciones masivas de junio. Todavía no se les ha pagado, le dijeron a NBC Bay Area.

"Vimos agua cayendo por la escalera de emergencia, lo cual fue increíblemente impactante de ver", dijo la exinquilina Stephanie Sunwoo.

"[Yo] abrí la puerta principal y había un charco gigante en el pasillo que era alarmante, porque con toda la electricidad, no sabía si había un problema de seguridad de vida", dijo.

Sunwoo y más de otros 50 inquilinos están demandando a Hines, la compañía administradora del edificio, alegando mala administración, fraude y daño emocional.

Eric Stinehart, otro exinquilino, dijo que todavía está luchando con Hines para que le reembolsen los daños y los costos de vivienda.

"La cantidad de gastos de bolsillo sin que me reembolsaran era aterrador, y no poder elegir dónde vivir porque es muy caro en la ciudad", explicó. "No puedo quedarme en un hotel de mil dólares la noche".

La demanda alega que antes de la fuga de junio y una fuga posterior en agosto, los registros de la ciudad muestran que se presentaron varias quejas, incluidas algunas sobre fugas, años antes.

Representantes de Hines dijeron que han pagado aproximadamente $13 millones en gastos para los inquilinos desde que comenzaron los problemas, incluidos alojamiento, estacionamiento, viáticos y otros gastos. Dicen que han puesto a más de 100 trabajadores en el trabajo.

"Desde el incidente de la intrusión de agua en junio, nuestro personal ha trabajado las 24 horas para ayudar a los residentes desplazados con opciones de reubicación temporal y de emergencia", dijo Hines en un comunicado. "Hemos proporcionado a nuestros residentes alojamiento temporal y fondos para gastos personales. También hemos trabajado incansablemente para reparar el edificio, contratando a expertos destacados para identificar y abordar los problemas mecánicos del edificio.

"Negamos las acusaciones presentadas en esta demanda y creemos que durante el curso del descubrimiento previo al juicio, el tribunal y el público comprenderán el verdadero alcance de nuestros esfuerzos para ayudar a quienes tuvieron que abandonar sus hogares durante estos eventos desafortunados e imprevistos". dijo Hines.

Bay City News contribuyó a este informe.