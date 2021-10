Activista enfrenta orden de desalojo en San Francisco

Un activista que ha luchado por años con temas relacionados a la vivienda podría ser desalojado tras vivir 20 años en un apartamento en San Francisco.

“Pero este último mes, he estado que no puedo dormir, me despierto como a las 3 de la mañana no más pensando, es la incertidumbre”, aseguró Fernando Marti, activista.

Durante el martes decenas de personas, activistas y supervisores de la ciudad acudieron a su vivienda para expresarle su apoyo ante esta difícil situación.

“Sí pues, es una ironía, yo he estado en frente de casas, igual apoyando a gente de la comunidad y ahora me toca a mí”, indicó Marti.

Marti recibió una notificación de desalojo porque supuestamente la hija del nuevo dueño de la propiedad se va a mudar ahí.

“Su hija no tiene otras opciones, la ley de San Francisco dice puedes hacer un owner move in si es que la persona que se va a mudar no tienen otras opciones dentro de la familia”, explicó.

Sin embargo, según Marti, esta razón es falsa por lo que junto a su abogado busca probarlo.

Dean Preston, supervisor de la ciudad denunció que la ciudad pasó leyes para que la gente no pudiera ser expulsada de sus casas en medio de una pandemia, ley que estará vigente hasta Noviembre.

Pero con el vencimiento de las moratorias a nivel estatal, ahora hay conflicto en las cortes.

“Los jueces están interpretando la ley estatal diciendo, no la ley de San Francisco no vale, es la ley del estado que acababa el 30 de junio, esa es la que vale”, indicó Preston.

La propiedad de Marti está ubicada en el vecindario de Noe Valley, el segundo distrito en San Francisco después de la Misión con mayor número de desalojos sin causa.