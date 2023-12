“Mi bebé se ha ido”: habla madre de menor muerto en accidente en Antioch

La comunidad de Antioch continúa conmovida con la trágica muerte de dos niños, de 12 y 13 años, en un choque automovilístico en las vísperas de Navidad.

La madre de uno de ellos habló con Telemundo 48 nos contó, en medio de su dolor, lo que esperan.

“Mi bebé se ha ido”, dijo Sabrabll, madre de uno de los menores fallecidos.

La afectada madre confirmó que su hijo Amadja Emenike murió en el accidente.

“Entiendo que mi hijo que estaba con su papá y con su medio hermano, fueron chocados por otro conductor que se dio a la fuga”, aseguró Sabrabll.

La mujer aseguró que ha estado tratando de ver el cuerpo de Amadja, pero no ha podido hasta el momento por lo que, junto a su familia, llegó el martes a la policía de Antioch en búsqueda de más respuestas.

“Quiero saber qué pasó, estaba la otra persona borracha o qué”, sostuvo.

Según las autoridades los menores iban a bordo de un auto de color azul Sexta West Sreet alrededor de las 11:30 p.m., cuando una camioneta Escalade de color negra los chocó lanzándolos contra el muro del estacionamiento de una iglesia.

La camioneta terminó derrumbando un hidrante, Sabrabll explicó lo que el papá de los menores dijo sobre el momento del accidente.

“Dijo que estaban regresando de la tienda y escucharon sirenas, estaban cruzando la intersección, cuando vino el carro y lo chocó, no se si la policía estaba persiguiéndolos”, explicó Sabrabll.

En la escena de la tragedia familiares pusieron carteles en honor al otro menor, Arsenio Rabb, medio hermano de Amadja.

Vecinos conmovidos siguen colocando flores en un improvisado altar.

Entre tanto muchos se preguntan qué hacer para que este tipo de tragedias no se repitan.

“La tristeza de estos muchachos jovencitos que se murieron en algo que alguien hizo mal”, indicó María Helena Rocha, residente de Antioch y miembro de la Junta Escolar.

Autoridades confirmaron que la alta velocidad y conducir de forma errática fueron factores en el accidente.

La calle sobre la que iba el auto de los menores tiene señales de pare, más no la otra avenida donde iba la camioneta Escalade. El conductor de esa camioneta ahora es buscado pues se dio a la fuga.

Sabrabll entre tanto pide al que sepa algo, reportarlo a las autoridades mientras ella imagina la vida sin su hijo.

“Jugaba beisbol, futbol, basketball, apenas el jueves me mostró su trofeo como el mejor jugador, estaba alistando solicitudes para que fuera a una preparatoria privada, no es justo, simplemente no es justo”, afirmó Sabrabll.