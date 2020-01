Abrirán dispensario de marihuana cerca de escuela al este de la Bahía

El Ayuntamiento de Martínez aprobó el miércoles por la noche los permisos para el segundo dispensario de cannabis de la ciudad, a pesar de las objeciones de los administradores de escuelas locales y de casi dos docenas de personas ya que el dispensario estaría cerca de la Escuela Secundaria Alhambra.

Los miembros del consejo dijeron que estaban en conflicto sobre la posible ubicación de Embarc, a 2-1 / 2 cuadras de la escuela secundaria ubicada Alhambra Avenue. Ninguno dijo en la votación 3-0, con una abstención, que la ubicación era ideal, pero dijeron que los operadores del dispensario, la familia del congresista retirado George Miller, cumplieron con todos los requisitos y más para su aprobación.

El concejal Mark Ross dijo que es mejor tener un gran operador más cerca de la escuela que un operador "más o menos" más alejado del campus.

"Confío en la familia, y el personal (de la ciudad) también confió en ellos", dijo Ross, quien junto con Lara DeLaney y Debbie McKillop votaron a favor del certificado para Embarc. La concejal Noralea Gipner se abstuvo, retrocediendo de un voto de "sí" del 20 de noviembre de 2019, diciendo que apoyaba a los Miller pero no a la ubicación de la tienda. El alcalde Rob Schroder estuvo ausente de la reunión del miércoles.

"La marihuana al por menor no tiene que infringir el distrito escolar", dijo Cammack al consejo. "Si no puede hacer eso esta noche, no vote 'sí' hasta que pueda".

El 20 de noviembre, el Ayuntamiento seleccionó a Embarc, uno de los cuatro finalistas que buscaban el "certificado condicional" necesario para operar. Eso ocurrió después de que Cammack dijo que los funcionarios del distrito habían recibido "comunicación cero en cualquier momento de este proceso" al desarrollar una propuesta para un negocio minorista de marihuana a dos cuadras y media de la escuela secundaria.

Los comentarios públicos en esa reunión del 20 de noviembre se dividieron en gran medida entre los críticos de la ubicación del dispensario y los partidarios que prefieren comprar mariahuana localmente que viajar a Oakland, Vallejo u otro lugar para comprar. No fue así el miércoles, cuando 19 de los 24 oradores se opusieron a la propuesta de Embarc, todos menos uno mencionaron su ubicación como el problema.

"Si no quieres que la madera se queme, no la pongas al lado del fuego", dijo René Girón Jr, padre de familia. "Solo porque puedas (aprobar), no significa que debas hacerlo".

Según un informe del personal de la ciudad, los funcionarios de Martínez, incluido el jefe de policía Manjit Sappal, se reunieron con Cammack y el posible operador de dispensarios George Miller IV (el hijo del ex congresista George Miller) el 4 de diciembre para discutir la situación. Los funcionarios de Embarc ofrecieron varias medidas nuevas para abordar muchas de las inquietudes del distrito escolar, incluido un representante adicional en una Junta Asesora de la Comunidad que se ocupa de cuestiones relacionadas con el dispensario.

Esas medidas no fueron suficientes para que el distrito escolar diera su bendición. El miércoles temprano, el distrito escolar emitió una declaración en oposición a la ubicación de Embarc.

"Aunque los estudiantes no accederán directamente a los productos del dispensario debido a las estrictas regulaciones de la industria, existe la preocupación de tener cualquier negocio en una frontera de propiedad compartida que requiera amplias disposiciones de seguridad y múltiples guardias de seguridad", dijo Cammack en el comunicado.

La ubicación propuesta del dispensario comparte una línea de propiedad con el campus de la Escuela de Adultos del distrito escolar, otro punto problemático con los funcionarios del distrito.



La declaración de Cammack continuó: "El distrito escolar considerará todos los caminos disponibles para llevar a cabo las obligaciones que se les deben a los estudiantes y ciudadanos de nuestra comunidad y para proteger todos los derechos y usos de la propiedad del distrito escolar".

George Miller IV, hijo del ex congresista, dijo a la multitud del miércoles que su firma probablemente no pueda hacer felices a todos, pero que se esforzará por ser un buen vecino. "Afortunadamente, dentro de un año, te sentirás mejor acerca de las elecciones que hizo el personal (de la ciudad)", dijo. Lauren Carpenter, directora de estrategia de Embarc, agregó: "Entienden que el legado familiar puede desaparecer en un día". Eso no impresionó a un enojado John Fuller, un miembro de la junta escolar. "La familia Miller ... su reputación está manchada".

Patrick Tuck, abogado del distrito escolar, también estuvo allí el miércoles por la noche. "El siguiente paso será hablar con los funcionarios del distrito escolar", dijo Tuck después de la reunión. "Obviamente, no están contentos con la decisión".