A un día de Thanksgiving: cientos de trabajadores protestan en el Aeropuerto de San Francisco

Cientos de trabajadores del aeropuerto protestarán el miércoles en el Aeropuerto Internacional de San Francisco para exigir beneficios de atención médica asequibles, según funcionarios sindicales.

La protesta está programada de 10:00 a.m., a 3:00 p.m., en la Terminal 3 del aeropuerto en lo que suele ser uno de los días de viaje más ocupados del año e incluirá a unos 200 trabajadores, algunos no sindicalizados y algunos miembros del sindicato Unite Here Local 2, que son cajeros y empleados de servicios de alimentos en terminales de aeropuerto, así como quienes preparan alimentos y bebidas que se sirven en los aviones.

En un comunicado de prensa de Unite Here, los reclamos incluyen a los trabajadores a los que se les niega atención médica familiar asequible ante un mayor riesgo de COVID-19 debido a la exposición a viajeros de vacaciones, y el sindicato mantiene a los trabajadores en estado de tiempo parcial para que no puedan calificar. para la cobertura de atención médica.

"Los empleadores de los aeropuertos están engañando a sus empleados para que no reciban atención médica que los trabajadores necesitan más que nunca", dijo Anand Singh, presidente de Unite Here Local 2. "Estas empresas codiciosas no se detendrán ante nada solo para aumentar sus ganancias, incluso para acabar con los sindicatos. evite dar a los trabajadores atención médica familiar. Con COVID en alza, los trabajadores del aeropuerto van a luchar para obtener la atención médica que merecen ".

El portavoz de la SFO, Doug Yakel, dijo que el aeropuerto ha emitido un permiso al sindicato para la actividad de libertad de expresión para garantizar que los pasajeros puedan seguir moviéndose por el aeropuerto sin impedimentos.