A un año de la tragedia: familia demanda al VTA por el tiroteo que dejó a 9 trabajadores muertos

Un año después de que un empleado problemático disparó y mató a nueve compañeros de trabajo en un patio de trenes ligeros del VTA, la familia de una de las víctimas presentó una demanda el jueves alegando negligencia y homicidio culposo por parte de la agencia de transporte del norte de California, la Oficina del Alguacil del condado Santa Clara y una empresa de seguridad privada al no abordar el historial de amenazas violentas del pistolero o no proporcionar la seguridad adecuada.

Samuel James Cassidy, de 57 años, disparó a los hombres uno por uno dentro de un patio ferroviario en la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara después de que llegó a trabajar el 26 de mayo de 2021 con tres pistolas de 9 mm y 32 cargadores de alta capacidad. Disparó un total de 39 balas, matando a nueve trabajadores antes de dispararse a sí mismo mientras los agentes se acercaban.

Más tarde, la agencia publicó más de 200 páginas de correos electrónicos y otros documentos que mostraban que Cassidy fue objeto de cuatro investigaciones sobre su conducta en el lugar de trabajo, y después de un altercado verbal, un colega se preocupó de que Cassidy pudiera “volverse loco”.

EL VTA no ha encontrado indicios en sus registros de que Samuel Cassidy era violento, sin embargo, tras un altercado, un compañero de trabajo aseguró sentir miedo hacia él.

La agencia de tránsito “conocía y había experimentado el patrón repetido de insubordinación de Cassidy. También estaban al tanto de numerosos altercados verbales que Cassidy tuvo con compañeros de trabajo en al menos cuatro ocasiones distintas, en las que SCVTA no investigó adecuadamente ni disciplinó a Cassidy por ninguno de estos incidentes separados”, dice la demanda presentada por la familia de Lars Kepler Lane, que trabajaba en la VTA desde 2001 y tenía tres hijos.

Después del tiroteo, los compañeros de trabajo describieron a Cassidy como un extraño que no hablaba con los demás ni encajaba. Su exesposa le dijo a The Associated Press que Cassidy solía volver a casa del trabajo resentido y enojado por lo que percibía como asignaciones injustas durante más de una década. atrás e incluso había hablado de matar gente en el trabajo.

La demanda presentada en el Tribunal de Circuito del condado Santa Clara también nombra a la Oficina del Alguacil del condado Santa Clara y al Servicio de Protección Universal, los cuales fueron contratados por VTA para brindar seguridad en las instalaciones.

VTA, la oficina del alguacil y Allied Universal, la empresa matriz de Universal Protection Service, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

Según la ley de California, los demandados pueden exigir que los empleados lesionados o muertos en el trabajo presenten un reclamo de compensación laboral, pero la demanda argumenta que el tiroteo de VTA no se aplica debido a la "mala conducta intencional e indignante" del empleador.

La compensación para trabajadores “no incluye recibir un disparo en un tiroteo masivo. En este caso, los acusados ​​tenían la obligación de brindar seguridad”, dijo el abogado Nicholas Rowley. “No solo era inadecuado, no tenían oficiales de seguridad capacitados ni políticas o procedimientos reales. Esto era prevenible”.

Rowley dijo que a medida que continúan ocurriendo tiroteos masivos pero los funcionarios hacen pocos cambios para proteger al público, “esta es realmente la única forma de hacer un cambio sustancial en este momento”. Cassidy había almacenado armas y 25.000 rondas de municiones en su casa antes de prenderle fuego para coincidir con el derramamiento de sangre en el lugar de trabajo.