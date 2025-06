A-Romos Café un lugar con sabor y ambiente mexicano en Hayward

Constancia, trabajo y sacrificio son palabras que Laura Romo ha sabido vivir y que la han llevado a cumplir sus sueños en Hayward.

“A mí me gustaba mucho ir a La Pulga en Laney College, y yo cuando iba me gustaba mucho el café y no veía ahí que vendieran café y dije voy a poner aquí una cafetería ambulante”, aseguró Laura, dueña de A-Romo’s Café.

Por 10 años Laura trabajó en esa cafetería ambulante donde cada domingo aprendía más del negocio.

“Con mis dos hijos poníamos el puesto, empezábamos a las 3:00 a.m., cada domingo, de las 3:00 a.m., a las 5:00 p.m., todo el día”, aseguró Laura.

En esa época sus hijos tenían 8 y 15 años, pero Laura seguía soñando con algún día abrir su negocio ya de forma permanente.

“Y de ahí empecé a buscar información para ver cómo le podía hacer con los permisos, que ocupaba y sí lo logré”, indicó Laura.

Con mucha paciencia y sacrifico, comenzó a ahorrar pues su sueño era abrir una cafetería y lo logró, abrió su primer negocio en Oakland, pero quería continuar, y cuatro años después abrió A-Romos Café en Hayward.

“A-Romos Café es una parte de México que es lo que he tratado de poner”, dijo Laura.

La empresaria define su negocio como un lugar muy mexicano, en sabor y ambiente.

“El café de olla les gusta mucho porque lo hacemos en una olla de barro y es algo que le da el sabor”, enfatizó Laura. “Y hace poco acabo de abrir mi cocina que es en el centro de Hayward se llama a Romos Kitchen tengo un mes y medio”.

Laura es el vivo ejemplo de la mujer que dejó su natal San Juan de Los Lagos con la idea de hacer realidad su sueño.