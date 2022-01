A punto de quedar ciego: recaudan miles de dólares para ayudar a vendedor ambulante en San José

Durante años “Don Nacho” ha vendido esquites fuera de la escuela Oak Grove en San José, sin embargo, con el pasar del tiempo este simpático vendedor ha tenido problemas de salud que no ha podido atender por la falta de seguro médico y dinero.

Don Nacho perdió la vista en el ojo derecho, mientras que necesita ser operado de su ojo izquierdo ya que sufre de cataratas.

Lissette Robledo, exalumna de la escuela asegura que se dio cuenta de la situación por la que el vendedor estaba pasando un día que lo visitó.

“Vine el lunes a comprarle algo y mi mamá le pregunto de su corazón y él le dijo que tenía problemas en los ojos y que la aseguranza no le ayuda y que el medical no le ayuda”, explicó.

Por esta Razón, Lisset decidió tomar cartas en el asunto y creó una página en redes sociales para recaudar dinero y así poder ayudarlo.

La joven logró recaudar $15,000 solo 48 horas después de haber realizado la publicación.

Pero no solo Lissette lo está ayudando, Sandra Mata, mamá de un exestudiante también puso su granito de arena.

“Él ahorita necesita esta cirugía para sus cataratas y rodillas y mi hijo se ha hecho voluntario para hacerle su nuevo carrito”, explicó Sandra.

Estas acciones han causado gran sorpresa en Don Nacho quien asegura sentirse feliz de la ayuda que está recibiendo.

“Uhhh! Dios mío ! No me cabe el gusto en mi pecho. No esperaba yo ! No no no! fue algo tremendo. El primer día ni hambre me dio y me llevé mi almuerzo a mi casa del gusto que llevaba”, aseguró.

Se tiene previsto que el dinero recaudado se le entregue a Dona Nacho la próxima semana.