A medida que los esfuerzos de vacunación continúan aumentando en todo el condado y el estado, finalmente estamos empezando a ver la luz al final de la. . . pandemia. Si aún no has recibido la vacuna, ahora es más fácil que hace tan solo unas semanas. Atrás quedaron los días en los que tenías que actualizar constantemente las páginas web para tomar el primer cupo disponible.

Si bien recibir la vacuna puede ser más fácil hoy, es posible que aún tengas algunas dudas. Así es cómo funciona el proceso de vacunación en el condado de Santa Clara.

1. Puedes recibir la vacuna si. . .

En el condado de Santa Clara, cualquier persona de 12 años o más es elegible para recibir la vacuna, explica Maribel Martínez, oficial de información pública del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. Se ha demostrado en ensayos clínicos que las vacunas son seguras y altamente efectivas para proteger a niños de 12 años en adelante.

Si tener una condición preexistente o una reacción alérgica previa te tiene preocupado por los efectos secundarios o las posibles complicaciones, conversa con tu médico. “Muchos proveedores de atención médica pueden proporcionar la vacuna”, explica Martínez. "Recibir la vacuna en uno de esos lugares sería una gran opción".

2. Recibir la vacuna es fácil

Puedes reservar una cita o ir caminando a un centro de vacunación—eso sí, ten en cuenta que tendrás que verificar qué lugares permiten visitas sin cita previa antes de salir. Y si te preguntas dónde puedes vacunarte, la elección es prácticamente tuya. Desde centros de vacunas administrados por el gobierno hasta farmacias, clínicas y proveedores médicos, existe una gran cantidad de opciones.

¿Y qué sucede si tú o alguien que conoces no puede salir de casa o no tiene forma de llegar a un centro de vacunación? "Ofrecemos transporte VTA gratuito desde y hacia la ubicación de la vacuna", señala Martínez. “También brindamos vacunas a personas mayores y otras personas confinadas en sus hogares. De hecho, iremos a sus hogares y les aplicaremos la vacuna". El Condado de Santa Clara también cuenta con una serie de unidades móviles de vacunación, que llegan a todos los barrios.

3. La decisión es tuya

La mayoría de los locales cuentan con las tres vacunas aprobadas por la FDA—y puedes solicitar la que desees. Ten en cuenta que las tres vacunas COVID-19 están aprobadas por la FDA y han demostrado ser seguras y efectivas en ensayos clínicos.

Las tres también son hasta un 95 por ciento efectivas en la protección contra virus.

4. La vacuna es gratuita para todos

Como lo establece claramente el CDC, la vacuna es gratuita para todas las personas que viven en los EE. UU., independientemente de su estado migratorio o si cuentan con un seguro médico. "Incluso si no tienes una identificación, o tal vez no tengas residencia legal o ciudadanía, aún eres elegible para recibir la vacuna COVID-19 sin costo", señala Martínez. "Solo tendrás que ir a un centro de vacunación, completar un par de formularios que nos brindan información sobre quién es usted y autorizarnos a administrarle la vacuna".

5. Algunas ideas erróneas comunes

Algunas preguntas sobre las vacunas y sus riesgos pueden seguir pendientes. Las más comunes:

¿ La vacuna te puede dar COVID? No. La vacuna "entrena" a tu sistema inmunológico para buscar la proteína de espícula que se encuentra en la superficie del virus y destruirla.

No. La vacuna "entrena" a tu sistema inmunológico para buscar la proteína de espícula que se encuentra en la superficie del virus y destruirla. ¿La vacuna afectará mi fertilidad? “No tenemos información concreta de que afecte la fertilidad en absoluto”, explica Martínez. “Y ninguna otra vacuna, como las vacunas contra la gripe, ha tenido ningún impacto en la fertilidad”. De hecho, las mujeres embarazadas se están vacunando al igual que las que planean quedar embarazadas para obtener protección adicional.

“No tenemos información concreta de que afecte la fertilidad en absoluto”, explica Martínez. “Y ninguna otra vacuna, como las vacunas contra la gripe, ha tenido ningún impacto en la fertilidad”. De hecho, las mujeres embarazadas se están vacunando al igual que las que planean quedar embarazadas para obtener protección adicional. Si tuve efectos secundarios de la vacuna, ¿eso significa que tengo, o tuve recientemente, COVID? Los efectos secundarios, que por lo general no duran más de uno o dos días, provienen de la respuesta de tu sistema inmunológico a la vacuna. En realidad, la vacuna no puede darte COVID. Y aunque algunas personas tienen una respuesta inmediata muy fuerte (típicamente fiebres, dolores y fatiga leves), otras no sufren ninguna reacción.

Si aún no has recibido tu vacuna y te gustaría, haz clic aquí para obtener más información sobre el proceso de vacunación en el condado de Santa Clara y dónde puedes obtener la tuya.