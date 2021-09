20 años después: eventos conmemorativos del 11 de septiembre en la Bahía

Alrededor del Área de la Bahía, varias ciudades, departamentos de policía y bomberos conmemorarán el 20 aniversario del 11 de septiembre el sábado con eventos de servicio, ceremonias de banderas y monumentos conmemorativos.

Los eventos honrarán a las miles de personas que murieron durante los ataques, incluidos 343 bomberos de la ciudad de Nueva York.

Aquí hay una lista de eventos que tendrán lugar el sábado:

Clayton: El Distrito de Protección contra Incendios del Condado de Contra Costa albergará una exhibición conmemorativa en el jardín delantero de la Estación de Bomberos 11, 6500 Center St., Clayton. Los miembros de la comunidad están invitados a visitar la exhibición, que abrió el jueves y estará disponible hasta el lunes. La pantalla muestra los nombres y algunas caras de los socorristas que murieron durante los ataques hace 20 años. La exhibición es una oportunidad para aprender sobre la vida de los bomberos y policías de Nueva York y Nueva Jersey que murieron.

Danville: El Exchange Club de San Ramon Valley llevará a cabo una ceremonia de conmemoración a las 4:20 p.m. Sábado en Oak Hill Park, 3005 Stone Valley Road, Danville. El evento presenta un paso elevado y una procesión del programa Scouts con banderas estadounidenses y un discurso de apertura del mayor retirado David Yuers, quien trabajó para la Fuerza Aérea de los EE. UU. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información.

Fairfield: El Departamento de Policía y Bomberos de Fairfield llevará a cabo una ceremonia conmemorativa a las 7 a.m. del sábado en el Flagpole del Departamento de Policía, 1000 Webster St., Fairfield. El evento incluye una invocación del capellán del Departamento de Bomberos, comentarios del jefe del departamento de policía y un toque de campana y una ceremonia de bandera. Más detalles en línea.

Hayward: Habrá una reunión comunitaria y una vigilia con velas a las 6:30 p.m. Sábado en el nuevo Heritage Plaza, 835 C Street, Hayward. Se invita a los miembros de la comunidad a caminar por la plaza y dejar recuerdos y mensajes en las estaciones conmemorativas para honrar a las personas que murieron durante los ataques de 2001. A las 7:21 p.m., la vigilia a la luz de las velas comenzará con un momento de silencio en la esquina sureste de la plaza. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información.

Los Gatos: Veterans Memorial and Support Foundation organizará una ceremonia en el Memorial Flame of Liberty en el Centro Cívico de Los Gatos, 110 E. Main St., Los Gatos. También habrá un concierto homenaje a las 12:30 p.m. en el mismo lugar. Más información en línea.

Palo Alto y East Palo Alto: Youth Community Service coordinará el sábado el Día Nacional de Servicio y Conmemoración de Mid-Peninsula 2021. Habrá varios sitios y horarios para el servicio voluntario en East Palo Alto y Palo Alto. Los proyectos incluyen campañas de recolección de alimentos, fabricación de tarjetas, pintura mural, jardinería y limpieza. Los detalles y el registro están disponibles en línea. Las personas también pueden enviar un correo electrónico a ycs@youthcommunityservice.org o llamar al (650) 858-8019 para obtener más información. Se requiere que los voluntarios usen máscaras. El Día de Servicio es el comienzo de la celebración de una semana de Palo Alto Together Again. También habrá un picnic de paz y un servicio de oración de múltiples religiones para honrar a las víctimas del 11 de septiembre a partir de las 5:45 p.m. hasta las 8:15 p.m. en King Plaza, 250 Hamilton Ave., Palo Alto. El servicio está organizado por la American Muslim Voice Foundation y Multifaith Voices for Peace and Justice. Regístrese para el servicio gratuito en línea.

Pleasanton: El Departamento de Bomberos de Livermore-Pleasanton organizará una ceremonia de conmemoración al aire libre en las 10 estaciones de bomberos. La ceremonia comienza a las 9:45 a.m. del sábado. Los miembros de la comunidad, los funcionarios electos y los empleados de la ciudad están invitados a asistir a la estación de bomberos de su elección. Habrá un momento de silencio a las 9:59 a.m. El supervisor del Distrito 1 del condado de Alameda, David Haubert, también ofrecerá una ceremonia conmemorativa a las 10 a.m. el sábado en el Anfiteatro del recinto ferial del condado de Alameda, 4501 Pleasanton Ave., Pleasanton. Los asistentes pueden estacionarse en el estacionamiento de trenes ACE y entrar por la puerta amarilla en Pleasanton Avenue. Habrá oradores de la Oficina del Sheriff del Condado de Alameda, el Departamento de Bomberos del Condado de Alameda, el Departamento de Bomberos de Pleasanton-Livermore, Camp Parks y un orador invitado especial. Regístrese para el evento en persona o la transmisión de Zoom en línea.

San Francisco: Se lleva a cabo un evento de voluntariado para empacar comidas en el Palacio de Bellas Artes en 3601 Lyon St. a partir de las 8 a.m. Los voluntarios empacarán las comidas para las personas necesitadas, trabajando en turnos de dos horas a las 8 a.m., 11 a.m. y 2 p.m. Los voluntarios y los medios de comunicación necesitarán prueba de vacunación COVID-19 completa y máscaras para participar. Las personas pueden registrarse para el evento y ver los turnos de voluntarios en línea. Los invitados especiales al evento incluyen a la vicegobernadora Eleni Kounalakis, quien hablará y preparará las comidas en el turno de las 8 a.m. El evento está organizado por el 9/11 Day, la organización nacional sin fines de lucro a cargo del Día Nacional de Servicio y Conmemoración del 11/9 federal, junto con Hands On Bay Area y Kids Around The World.

San José: El Departamento de Bomberos de San José celebrará su evento de conmemoración del vigésimo año del Día del Patriota 2021 el sábado a las 9:45 am. Los primeros en responder se reunirán y procesarán desde South Market Street y West San Fernando Street hasta la estación de bomberos 1. Luego, habrá una breve ceremonia al aire libre a las 10:10 am y una recepción a las 11 am en el San Jose Fire Museum en 201 N. Market St. El estacionamiento está disponible en el centro y en Fourth y St. John Garage, 50 N. Fourth St. A virtual La transmisión en vivo del evento está disponible a través de Facebook, Zoom o por teléfono llamando al (877) 853-5257 e ingresando el número de identificación del seminario web 943 8643 0680.

Santa Clara: Las unidades de la Guardia de Honor del Departamento de Policía y Bomberos de Santa Clara llevarán a cabo una ceremonia conmemorativa en el asta de la bandera del Ayuntamiento de Santa Clara el sábado por la mañana. La ceremonia conjunta de la bandera se lleva a cabo a las 6:59 a.m. El evento corto concluirá con gaitas. Se anima a los asistentes a que usen máscaras. El evento se transmitirá en vivo en la página de Facebook del Departamento de Bomberos de Santa Clara. Las grabaciones de video estarán disponibles después del evento en el sitio web, la página de Facebook y el canal de YouTube de la ciudad de Santa Clara.

Union City: Habrá una ceremonia conmemorativa a las 10 a.m. del sábado en el Flight 93 Memorial en Sugar Mill Landing Park, Union City. El parque está ubicado en la parte trasera del centro comercial Union Landing. La ceremonia se acortará debido a la pandemia e incluirá una declaración del vicealcalde Pat Gacoscos y el creador del monumento Michael Emerson y una invocación del reverendo Albert Valencia. Para confirmar su asistencia a la ceremonia o hacer preguntas, comuníquese con Lauren Sugayan al (510) 675-5400 o laurens@unioncity.org. El Monumento al Vuelo 93 de Union City es el primer monumento al Vuelo 93 en el país. El monumento consta de piedras de granito con los nombres de los pasajeros y miembros de la tripulación que murieron en el vuelo 93 de United Airlines, que los terroristas secuestraron en su camino al Aeropuerto Internacional de San Francisco desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. El avión se estrelló en el oeste de Pensilvania en la mañana del 11 de septiembre. Las personas pueden visitar el monumento durante todo el día. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información.