161 desamparados han muerto en Santa Clara este año

De las más de 9,700 personas sin hogar que se estima viven en el condado de Santa Clara en 2019, al menos 161 murieron entre el 30 de noviembre del año pasado y el 1 de diciembre de este año, dijo la semana la oficina del forense del condado.

HomeFirst, un albergue local y una organización de defensa de personas sin hogar, organizó una vigilia el viernes por la tarde donde se leyeron en voz alta los nombres de todos los fallecidos.

Una campana sonó después de cada nombre mientras las lágrimas se derramaban dentro del refugio.

"Tenemos niños que duermen en automóviles durante la noche, no acurrucados en una cama tibia, tenemos seres humanos que se refugian en parques, en las escaleras de negocios, en cualquier lugar que puedan protegerse de los elementos, la oscuridad y la soledad", Andrea Urton , director ejecutivo de HomeFirst, dijo el viernes en el refugio de la organización en San José. "Tenemos 250 personas alojadas en este refugio solo, y como bien saben, el refugio no es un hogar".

El año pasado, el médico forense enumeró 157 personas que murieron en el condado, lo que muestra que más personas sin hogar murieron en el recuento reciente que el año anterior.

"Me hace sentir enojado. No es necesario", dijo Urton. "En una sociedad humana, no debería estar sucediendo". Ese día, los defensores de la vivienda, varios de los cuales tienen su propia experiencia de estar sin hogar o trabajar con personas sin hogar, realizaron una conferencia de prensa en memoria de las vidas perdidas.

La persona más vieja en la lista de los muertos era un hombre de 94 años, y los más pequeños eran dos bebés que murieron el día de su nacimiento. Alrededor de la mitad de los que figuran en la lista murieron a los 55 años o más.

"Claramente algo hay que hacer en nuestro condado", dijo el viernes Shaunn Cartwright, un defensor de San José. "Todos sabían que los Baby Boomers iban a envejecer, así que no sé cómo no planeamos eso. No fue una sorpresa, no se acercó sigilosamente a nadie, y siento que es algo que realmente necesitamos abordar porque no nos estamos dirigiendo a personas mayores".

Peter Miron-Conk, también defensor de San José que ayudó a fundar Hope Village, un campamento ahora desaparecido dirigido por personas sin hogar locales, debutó un plan para reunir a personas sin hogar.

Villages of Home, una nueva campaña que llama a donantes privados y propietarios de tierras, para abrir sus puertas a personas sin hogar en el condado de Santa Clara y Silicon Valley.

"Va a tomar años y años y años construir suficientes viviendas, pero sabemos que los campamentos organizados pueden ayudar a las personas con una forma digna de vivir", dijo Miron-Conk.

"Salimos y buscamos dinero privado y tierras privadas para presionar a la gente a que nos permita construir grandes aldeas de esperanza".

Durante la vigilia de HomeFirst del viernes, Urton también pidió a los funcionarios electos y residentes del condado que hagan más por las personas sin hogar.



"Se puede hacer más de todo en el condado: más viviendas asequibles, más refugios, campamentos sancionados seguros, soluciones de viviendas en puentes, todas esas cosas son necesarias", dijo Urton, quien también solicitó programas de estacionamiento seguro para automóviles y RVs en todo el condado.

La ciudad de San José pronto lanzará su propio programa de viviendas, con una pequeña aldea llamada Mabury Bridge Housing Community que abrirá a mediados de enero. Sin embargo, "tenemos un largo camino por recorrer para terminar con la falta de vivienda", dijo Urton.