Histórico: Kamala Harris, primera mujer en ser presidenta en funciones de EEUU

WASHINGTON DC - Kamala Harris hizo historia este viernes al convertirse en la primera mujer en ser temporalmente la presidenta en funciones de Estados Unidos, mientras el presidente Joe Biden fue sometido a anestesia durante un examen médico de rutina.

A Biden se le practicó una colonoscopia durante como parte de su examen físico de rutina, el primero desde su llegada a la Casa Blanca. Durante el tiempo que Biden estuvo anestesiado, de las 10:10 a.m. ET a las 11:35 a.m. ET, el mandatario le transfirió el poder a la vicepresidenta Harris.

Harris se convirtió el 20 de enero en la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia del país, así como en la primera mujer negra en ocupar ese puesto y la primera persona de origen indio o asiático en hacerlo.

En 2002 y 2007 el entonces presidente George W. Bush se sometió "al mismo procedimiento", dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. En ambas ocasiones Bush delegó el poder a su vicepresidente, Dick Cheney.

La portavoz informó que el presidente se trasladó este viernes al Centro Médico Walter Reed, ubicado en Bethesda, en el vecino estado de Maryland, para un examen físico de rutina.

La actividad, sin embargo, no aparecía en la agenda oficial de Biden, quien con 78 años se convirtió en enero en el presidente más longevo de EEUU.