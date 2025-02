DOGE usará inteligencia artificial para evaluar respuestas a ultimátum de Musk

WASHINGTON — Las respuestas de empleados federales al correo electrónico de Elon Musk sobre el trabajo que realizaron en la última semana se introducirían en un sistema de inteligencia artificial (AI) para determinar si esos trabajos son necesarios, según tres fuentes con conocimiento del sistema.

La información se incorporará a un LLM (Large Language Model), un sistema avanzado de inteligencia artificial que analiza enormes cantidades de datos de texto para comprender, generar y procesar el lenguaje humano, dijeron las fuentes. El sistema de inteligencia artificial determinará si el trabajo de alguien es fundamental o no.

Los correos electrónicos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) fueron enviados a los trabajadores federales el sábado, poco después de que Musk escribiera en una publicación en X que "todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico solicitando que se comprenda lo que hicieron la semana pasada. La falta de respuesta se considerará una renuncia".

El correo electrónico de la OPM no mencionó la amenaza de renuncia, pero decía: "Responda a este correo electrónico con aproximadamente 5 puntos de lo que logró la semana pasada y envíe una copia a su gerente. No envíe información clasificada, enlaces ni archivos adjuntos. La fecha límite es este lunes a las 11:59 p.m. EST”.

La razón por la que el correo electrónico no solicitó enlaces ni archivos adjuntos fue debido al plan de enviar la información al sistema de IA, dijeron las fuentes.

Una solicitud de comentarios de la OPM sobre si personas humanas participarán en la revisión de las respuestas no fue respondida de inmediato. La Casa Blanca se negó a hacer comentarios.

Pero en respuesta a un tuit sobre el uso de LLM, Musk escribió en X que no eran "necesarios aquí" y "esto era básicamente una verificación para ver si el empleado tenía pulso y era capaz de responder a un correo electrónico".

Musk reacciona ante rechazo

Después de que la fecha límite pasara el lunes por la noche, la OPM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre cuántos trabajadores respondieron y cuántos estaban obligados a hacerlo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En un correo electrónico a su fuerza laboral el lunes temprano, el Departamento de Justicia dijo que durante una reunión con el Consejo de Directores de Capital Humano Interinstitucional, la OPM informó a las agencias que las respuestas de los empleados al correo electrónico son voluntarias. La OPM también aclaró que, a pesar de lo que Musk había publicado, no responder al correo electrónico no equivale a una renuncia, decía el correo electrónico.

Musk se quejó de la reacción negativa a su directiva en su plataforma de redes sociales el lunes por la noche.

"La solicitud por correo electrónico era completamente trivial, ya que el estándar para pasar la prueba era escribir algunas palabras y presionar enviar. Sin embargo, muchos fallaron incluso esa prueba tonta, instada en algunos casos por sus gerentes. ¿Alguna vez ha presenciado tanta INCOMPETENCIA y DESPRECIO por cómo se gastan SUS IMPUESTOS?" escribió.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, es una iniciativa liderada por Elon Musk con el objetivo de “maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental”.

En un tuit posterior, pareció indicar que se podría enviar un segundo correo electrónico a los empleados del gobierno que no respondan al primero.

"Sujeto a la discreción del presidente, se les dará otra oportunidad. No responder una segunda vez resultará en el despido", escribió.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la publicación.

Sindicatos y trabajadores critican medida

La directiva inicial ha enfrentado el rechazo de sindicatos, trabajadores e incluso algunas agencias desde que fue enviada, pero el presidente Donald Trump elogió el esfuerzo el lunes temprano.

"Pensé que era genial", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval, donde se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron.

"Tenemos gente que no se presenta a trabajar y nadie sabe siquiera si trabaja para el gobierno, así que al hacer la pregunta 'cuéntanos qué hiciste esta semana', lo que está haciendo es decir si realmente estás trabajando. Y luego, si no respondes, es como si estuvieras semidespedido o despedido", dijo, afirmando sin proporcionar evidencia que "mucha gente no está respondiendo porque ni siquiera existe".

"Hubo mucha genialidad al enviarlo", dijo Trump. "Si la gente no responde, es muy posible que no exista esa persona o que no esté trabajando".

El equipo de Musk envió un correo electrónico a miles de burócratas federales el sábado, dándoles aproximadamente 48 horas para informar cinco cosas específicas que logrado la semana pasada.

Una coalición de sindicatos y grupos que han estado luchando contra los despidos masivos de trabajadores en período de prueba por parte de la administración de Trump afirman que la medida fue ilegal. Enmendaron su demanda contra la Oficina de Gestión de Personal durante el fin de semana para agregar una reclamación relacionada con el correo electrónico de la OPM que ordenaba a los trabajadores justificar su semana laboral.

La demanda sostiene que el gobierno no siguió el procedimiento adecuado para tal orden y debería ser anulada por un juez.

"Los despidos masivos ordenados por la OPM son ilegales y traicionan la confianza de innumerables empleados federales. La exigencia condescendiente de que los trabajadores federales que aún están en el trabajo tengan que justificarse enumerando cinco logros solo agrega insulto a la herida. Eso también es ilegal", dijo el abogado Norm Eisen en una declaración en nombre de los demandantes.

Trump le ha encomendado a Musk la tarea de reducir el tamaño del gobierno, y el correo electrónico se considera parte de su esfuerzo por reducir la fuerza laboral federal hasta en un 10%.

Varias agencias piden a empleados ignorar correo

Algunas agencias, incluidas algunas dirigidas por aliados cercanos de Trump, habían dicho a sus empleados que ignoraran la directiva.

Los empleados del Departamento de Justicia fueron informados el lunes temprano que no necesitaban responder al mensaje, según correos electrónicos revisados por NBC News. “Debido a la naturaleza confidencial y sensible del trabajo del Departamento, los empleados del DOJ no necesitan responder al correo electrónico de la OPM. Si ya ha respondido a este correo electrónico, no es necesario que haga nada más”, se lee en un correo electrónico enviado por la Fiscal General Adjunta, Jolene Ann Lauria.

El director del FBI, Kash Patel, ordenó a los empleados durante el fin de semana que “pausen cualquier respuesta” al correo electrónico, y dijo que su agencia haría su propia revisión.

A los empleados del Departamento de Estado, los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional también se les dijo que no respondieran al correo electrónico.

El Departamento de Agricultura también envió un correo electrónico sin firmar a los empleados informándoles que cualquier respuesta al correo electrónico “es voluntaria y no obligatoria”.

El correo electrónico también fue enviado a una cantidad desconocida de empleados del poder judicial, incluidos jueces y personal de los tribunales. Los portavoces de los tribunales federales de Manhattan y del Distrito Norte de Illinois confirmaron a NBC News que “algunas” personas habían recibido el mensaje.

Julie Hodek, portavoz del Distrito Norte de Illinois, también confirmó el correo electrónico y dijo que el juez principal y el secretario del tribunal “se comunicaron con el personal de que, como somos empleados judiciales, nuestras políticas y procedimientos se rigen por la Conferencia Judicial de Estados Unidos y nuestros manuales de recursos humanos de los tribunales locales”.

Un portavoz del Distrito Sur de Nueva York dijo que se había ordenado al personal que no respondiera al correo electrónico.

Los gerentes de la Agencia de Protección Ambiental enviaron el lunes a los empleados respuestas modelo al correo electrónico para que les resultara más fácil.

“Como empatía hacia su personal, enviaron ejemplos”, dijo un empleado de la agencia que compartió dos de las respuestas de los gerentes con NBC News. El empleado le pidió a NBC que no publicara las respuestas de los gerentes en su totalidad por temor a represalias.

Los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ordenaron a los empleados que respondieran antes de la fecha límite. El HHS informó a los empleados sobre el cambio de orientación de la OPM más tarde el lunes, y advirtió que cualquier información que elijan compartir puede "ser leída por actores extranjeros malignos".

Un correo electrónico enviado a los empleados del Departamento de Transporte y obtenido por NBC News les instruyó que respondieran al correo electrónico del fin de semana de la OPM solicitando cinco puntos clave de su trabajo. El mensaje también pidió a los empleados que excluyeran cualquier información clasificada de sus respuestas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, aceptó el desafío él mismo en una publicación en las redes sociales.

¿Siguiendo el mismo patrón de Twitter?

Musk parece estar siguiendo el mismo manual que utilizó cuando compró Twitter, al que rebautizó X.

Musk comenzó su mandato allí con despidos masivos, pidiendo a los empleados que se comprometieran a un trabajo "extremadamente duro" en un correo electrónico titulado "Una encrucijada" o serían despedidos. La línea de asunto del correo electrónico es la misma que la enviada a los empleados federales por la Oficina de Gestión de Personal ofreciendo indemnizaciones en enero. Aproximadamente 75,000 empleados federales aceptaron el trato.

A los empleados de Twitter que se quedaron se les pidió que imprimieran páginas de código que habían escrito el mes pasado y se prepararan para presentar el trabajo a Musk personalmente. Según The Verge, las revisiones de código fueron abandonadas y, en su lugar, se les pidió a los gerentes que clasificaran a sus empleados.

El acceso de Musk y DOGE a los datos e información del gobierno se ha convertido en un punto central de fricción entre el grupo y sus críticos. En al menos 11 demandas, los demandantes han argumentado que DOGE ha violado las leyes y reglas en torno a los datos y la privacidad. Algunas de las demandas han hecho referencia a acusaciones de que DOGE está utilizando inteligencia artificial para analizar y procesar datos del gobierno. El Washington Post informó en febrero que DOGE estaba utilizando inteligencia artificial para analizar el gasto en el Departamento de Educación, citando a dos personas familiarizadas con el proyecto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, promocionó el lunes el trabajo de Musk en comentarios que parecieron confirmar los informes de IA.

"Elon ha descifrado el código. Ahora está dentro de las agencias. Ha creado estos algoritmos que constantemente rastrean los datos. Y como me dijo en su oficina, los datos no mienten. Vamos a poder obtener la información. Vamos a poder transformar la forma en que funciona el gobierno federal al final de esto, y esa es una perspectiva muy emocionante. Es realmente un momento revolucionario para la nación", dijo Johnson en un evento en Washington.

La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, tuvo algunas palabras duras para la forma en que operaba DOGE, calificando el correo electrónico enviado a los trabajadores federales de "intimidación", y diciendo que está escuchando a trabajadores federales que están siendo "tratados con un nivel de desprecio por su servicio y su permanencia".

“Creo que muchos de los empleados federales de Alaska están pidiendo un poco de humanidad y dignidad en el proceso, y no creo que eso sea pedir demasiado”, dijo Murkowski.

El trabajo de DOGE ha generado críticas y casos de trabajadores que tuvieron que ser recontratados después de que fueron despedidos de trabajos esenciales. El lunes, dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que el gobierno estaba reincorporando a algunos empleados en la división de dispositivos médicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) después de que docenas fueran despedidos como parte de la iniciativa de reducción de costos de DOGE.

La división de dispositivos médicos es responsable de aprobar y monitorear la seguridad de una variedad de productos, desde máquinas de rayos X hasta implantes quirúrgicos. Los despidos se llevaron a cabo a principios de este mes e incluyeron médicos y expertos en ciberseguridad.

Algunos de esos empleados recibieron llamadas telefónicas o correos electrónicos durante el fin de semana informándoles que su despido había sido rescindido. No está claro a cuántos empleados se les ofreció volver a trabajar o cuántos regresarían finalmente.

El gobierno tuvo un problema similar este mes con el personal de seguridad nuclear que había sido despedido.

En un fallo judicial emitido el viernes, un juez federal de Nueva York emitió una orden preliminar que prohíbe el acceso de DOGE a sistemas sensibles del Departamento del Tesoro después de que una coalición de estados presentara evidencia de que sus empleados no estaban siguiendo los protocolos de seguridad adecuados.

En un fallo mordaz, la jueza de distrito Jeanette Vargas criticó el "enfoque caótico y aleatorio" de DOGE y determinó que la coalición había "establecido que existe un peligro realista de que se divulgue información financiera confidencial en ausencia de la concesión de una medida cautelar".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para nuestra cadena hermana NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.