Biden podría cumplir una promesa y hacer historia: nominar a una mujer negra a la Corte Suprema

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden está considerando al menos a tres jueces para una vacante esperada en la Corte Suprema mientras se prepara para cumplir rápidamente su promesa de campaña de nominar a la primera mujer negra para el tribunal más alto de la nación, según asesores y aliados.

Dado que el juez Stephen Breyer planea jubilarse, las primeras discusiones sobre un sucesor se centran en el juez de circuito de EEUU Ketanji Brown Jackson, la juez de distrito de EEUU J. Michelle Childs y la jueza de la Corte Suprema de California Leondra Kruger, según cuatro personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones de la Casa Blanca. Jackson y Krueger han sido vistos durante mucho tiempo como posibles nominados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, se ha centrado en nominar a un grupo diverso de jueces para el tribunal federal, instalando a cinco mujeres negras en los tribunales federales de apelaciones, con tres nominaciones más pendientes ante el Senado. Otros posibles candidatos para el tribunal superior podrían provenir de ese grupo, dijeron los asistentes y aliados de Biden, especialmente porque casi todos los nominados recientes a la Corte Suprema han sido jueces federales de apelaciones.

“Tiene un grupo fuerte para seleccionar un candidato, además de otras fuentes. Esta es una oportunidad histórica para nombrar a alguien con un sólido historial en derechos civiles y humanos”, dijo Derrick Johnson, presidente de la NAACP.

Al final de su primer término, Biden había obtenido la confirmación de 40 jueces, la mayor cantidad desde el presidente Ronald Reagan. De ellos, el 80% son mujeres y el 53% son personas de color, según la Casa Blanca.

Jackson, de 51 años, fue nominado por el presidente Barack Obama para ser juez de un tribunal de distrito. Biden la elevó a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Al principio de su carrera, también fue asistente legal de Breyer.

Son dos casos que marcarán el futuro de miles de detenidos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Childs, un juez federal en Carolina del Sur, ha sido nominado pero aún no confirmado para servir en el mismo tribunal de circuito. Su nombre ha surgido en parte porque es uno de los favoritos entre algunos legisladores de alto perfil, incluido el representante James Clyburn, D-S.C.

Kruger, graduado de la facultad de derecho de Harvard y Yale, anteriormente fue secretario de la Corte Suprema y ha defendido una docena de casos ante los jueces como abogado del gobierno federal.

Breyer, de 83 años, se retirará a fines del verano, según dos fuentes que confirmaron la noticia a The Associated Press este miércoles. Hablaron bajo condición de anonimato para no adelantarse al anuncio formal de Breyer.

La mayoría conservadora se mostró escéptica con la norma de Biden para que se vacunen la mayoría de los empleados de empresas privadas del país.

Pero el Senado puede confirmar a un sucesor antes de que haya una vacante formal, por lo que la Casa Blanca se estaba poniendo manos a la obra y se esperaba que pasaran al menos algunas semanas antes de que se formalizara una nominación.

Biden dijo este miércoles que no iba a adelantarse al anuncio de Breyer.

“Cada juez debería tener la oportunidad de decidir lo que él o ella va a hacer y anunciarlo por su cuenta”, dijo Biden. ”

La decisión final se espera que llegue en junio del 2022.

Cuando Biden se postuló para la Casa Blanca, dijo que si tuviera la oportunidad de nominar a alguien para la corte, haría historia eligiendo a una mujer negra. Y ha reiterado esa promesa desde entonces.

“Como presidente, sería un honor, un honor nombrar a la primera mujer afroamericana. Porque debería parecerse al país. Ya es hora”, dijo Biden en febrero de 2020 poco antes de las primarias presidenciales de Carolina del Sur.

Agregar una mujer negra a la corte significaría una serie de primicias: cuatro jueces mujeres y dos jueces negros sirviendo al mismo tiempo en la corte de nueve miembros. El juez Clarence Thomas es el único juez negro de la corte y solo el segundo, después de Thurgood Marshall.

La Corte Suprema se enfrenta a su caso más importante sobre el derecho a la posesión de armas en más de una década este miércoles, uno en el cual ambos lados esperan que se clarifique cuánta protección provee la Segunda Enmienda para portar un arma fuera de la casa.

Y Biden tendría la oportunidad de mostrar a los votantes negros, cada vez más frustrados, con un presidente al que ayudaron a elegir, que se toma en serio sus preocupaciones, particularmente después de que no ha podido impulsar la legislación sobre el derecho al voto.

Al mismo tiempo, el reemplazo de Breyer por otro juez liberal no cambiaría la composición ideológica de la corte. Los conservadores superan en número a los liberales por 6-3, y los tres nominados de Donald Trump hicieron que una corte ya conservadora fuera aún más conservadora.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, D-N.Y., dijo que el candidato de Biden “recibirá una audiencia inmediata en el Comité Judicial del Senado y será considerado y confirmado por el Senado de Estados Unidos en pleno con toda rapidez deliberada”.

Un hombre se encuentra bajo la custodia de la Policía del Capitolio tras el reporte este martes de un vehículo sospechoso estacionado frente a la Corte Suprema de Justicia, en Washington D.C.

Pero los republicanos en particular siguen molestos por la polémica audiencia de 2018 del juez Brett Kavanaugh. Aún así, los demócratas tienen los 50 votos más un desempate en la vicepresidenta Kamala Harris que necesitan para confirmar a un candidato.

Los republicanos que cambiaron las reglas del Senado durante la era Trump para permitir la confirmación por mayoría simple de los nominados a la Corte Suprema parecían resignados al resultado. El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, un republicano influyente en el Comité Judicial del Senado, dijo en un comunicado: “Si todos los demócratas se mantienen unidos, lo cual espero que lo hagan, tendrán el poder de reemplazar al juez Breyer en 2022 sin un voto republicano a favor."

No obstante, los demócratas tampoco han podido lograr que todos sus miembros se unan a la agenda de gasto social y ambiental de Biden o avanzar con un proyecto de ley de derechos de voto.

Este lunes, los nueve jueces del máximo tribunal volvieron a la corte tras 18 meses de ausencia por la pandemia y dieron por inaugurado el curso judicial.

Como senador, Biden se desempeñó como presidente del Comité Judicial y supervisó seis audiencias de confirmación de la Corte Suprema entre 1987 y 1995, incluida la de Breyer.

Y una persona que será central en el proceso de Biden es el jefe de gabinete Ron Klain, exsecretario legal de la Corte Suprema y asesor principal de ese comité.

Otras dos mujeres negras que Biden nombró para los tribunales federales de apelaciones también se ven como contendientes: Holly Thomas, una abogada de derechos civiles de larga data que nombró para el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Noveno Circuito y Candace Jackson-Akiwumi, ex defensora pública que nombró para la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos.

Estados Unidos extendería por 15 meses más el Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de inmigrantes provenientes de seis países, mientras se aguarda la decisión de la Corte Suprema sobre la cancelación de este programa. Se espera que el gobierno lo comunique este jueves o viernes

Biden también podría elegir a alguien fuera del poder judicial, aunque eso parece menos probable. Una contendiente sería la jefa del Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP, Sherrilyn Ifill, de 59 años. Ha dirigido el fondo desde 2013 y ha anunciado que dejará el cargo en la primavera.

La Corte Suprema ha tenido tres mujeres en ella durante más de una década, desde 2010, cuando Obama nombró a la jueza Elena Kagan en la corte para reemplazar al jubilado John Paul Stevens. Kagan se unió a la otra candidata de Obama, la jueza Sonia Sotomayor, la primera jueza latina de la corte, y la jueza Ruth Bader Ginsburg. Cuando Ginsburg murió en septiembre de 2020, Trump anunció su elección de Amy Coney Barrett ocho días después.