“Mi corazón se destrozó en ese momento”, madre de joven encontrada muerta dentro de su vehículo en Oakland pide justicia

A solo días del asesinato de su hija menor, Gabby Gonzalez , su madre solo tiene un deseo: “Me ayuden a encontrar al que la mato y que haya justicia. Se lo dejó todo a Diosito”, aseguró a Telemundo 48 el viernes por la noche a casi una semana del incidente.

La madre de familia dice que este pasado fin de semana, la policía de Oakland llegó a su puerta para decirle que mataron a la joven de 30 años.

“Yo me caí de rodillas, ya no me pude levantar.”

Aunque la policía aún no confirma su identidad, indicaron que el 21 de octubre poco antes de las 9:00 pm respondieron a la cuadra 8200 de International boulevard a investigar un choque. Al llegar, hallaron el carro chocado y dentro una mujer, quien había recibido múltiples impactos de bala. Fue pronunciada muerta en la escena.

“Mi corazón se destrozó en ese momento. Se destrozó. Yo no puedo vivir sin mi niña.”

Ahora su madre, quien nos dice que es el tercer hijo que pierde ,suplica a la comunidad que la ayuden a encontrar consuelo.

“Si saben algo que ayuden a la policía, o si vieron algo que le digan a la policía porque yo estoy destrozada sin mi hija.”

Y también tiene un mensaje para el culpable:

“No más que quiero perdonarlo. No le guardo rencor. Lo perdono con todo mi corazón y también que dios lo perdone.”

El caso continúa bajo investigación. Si tiene cualquier tipo de información por favor contáctese con la Unidad de Homicidios al (510) 238-3821 o puede dar una pista anónima al (510) 238-382.