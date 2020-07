Cambios en inmigración: estudiantes internacionales deberán irse de EEUU o cambiar de programa si su curso es totalmente en línea

Los estudiantes internacionales con visas F-1 y M-1 deberán cambiar de programas o abandonar Estados Unidos si su actual centro de estudios está operando completamente en línea tras los cambios por la pandemia del coronavirus, anunció este lunes el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).

La medida es parte de las modificaciones a las exenciones temporales para los estudiantes del semestre de otoño de 2020 del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP).

"El Departamento de Estado de EEUU no otorgará visas a los estudiantes matriculados en escuelas o programas que estén completamente en línea durante el semestre de otoño ni la Aduana y Protección Fronteriza permitirá que estos estudiantes ingresen" al país, indica la agencia en un comunicado.

Para los estudiantes activos actualmente dentro del país, USCIS recomienda que deben salir del país o tomen otras medidas, como transferirse a una escuela con clases en persona para permanecer en un estado legal.

"De lo contrario, pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión", apunta el escrito.

Para los estudiantes que estén en centros con una combinación de clases en persona y online, USCIS les permitirá tomar más de una clase o tres horas de crédito en línea.

Estas escuelas deben certificar a SEVP, a través del Formulario I-20 “Certificado de elegibilidad para el estado de estudiante no inmigrante”, que el programa no está completamente en línea, que el estudiante no está tomando un curso totalmente digital y que el estudiante está tomando la cantidad mínima de clases en línea requeridas.

Las exenciones anteriores no se aplican a los estudiantes F-1 en programas de capacitación en idioma inglés o estudiantes M-1 que buscan títulos vocacionales, a quienes no se les permite inscribirse en ningún curso en línea.

Debido al COVID-19, SEVP instituyó una exención temporal con respecto a los cursos en línea para los semestres de primavera y verano, con lo que se permitió a los estudiantes tomar más cursos en línea de lo que normalmente permitido.

El Departamento de Seguridad Nacional planea publicar los procedimientos y las responsabilidades en el Registro Federal como una regla final temporal.