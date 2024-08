“Continuaré luchando para asegurar nuestra frontera”: Biden sobre bloqueo del “Parole in Place”

El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó este martes que un juez federal del estado de Texas haya bloqueado temporalmente su programa de regularización de cerca de medio millón de indocumentados y aseguró que seguirá luchando en favor de esas familias.

"No me interesa jugar con la frontera o la inmigración. Estoy interesado en resolver problemas. Tampoco estoy interesado en separar familias. Eso no es lo que somos como estadounidenses. Continuaré luchando para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro fallido sistema de inmigración", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El pasado viernes una coalición de 16 estados liderados por republicanos demandó al gobierno estadounidense para detener el programa "Parole in Place", que abrió sus inscripciones el lunes de la semana pasada.

Ese plan permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EEUU por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense, sin tener que salir del país.

El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, emitió una suspensión administrativa de dos semanas mientras el tribunal considera la denuncia, que estuvo encabezada por el polémico fiscal general de Texas, Ken Paxton.

El fallo judicial, según añadió Biden, está "mal": "Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente. Deberían poder permanecer juntos y mi administración no dejará de luchar por ellas", concluyó.

Así inició la impugnación del programa

El pasado 23 de agosto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó una coalición de 16 estados, junto a America First Legal, para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), al secretario Alejandro Mayorkas y a otros funcionarios de la administración Biden, por el programa este programa federal.

Los estados que se unieron a la demanda de Texas son Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.

Desde el 19 de agosto, unos 500,000 inmigrantes indocumentados estaban en posibilidad de solicitar su residencia gracias al nuevo programa migratorio.

Aproximadamente 50,000 hijos de estos cónyuges también podían cumplir con los requisitos para este proceso.