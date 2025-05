¿Qué es el Acuerdo de Flores y por qué el gobierno de Trump quiere acabarlo?

El gobierno de Donald Trump presentó una moción para poner fin al conocido como Acuerdo Flores, que, desde la década de 1990, brinda protección a los niños migrantes detenidos bajo custodia federal.

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos te explicamos de qué se trata el Acuerdo Flores y cuáles serían los riesgos en caso de ser eliminado.

¿Cuál es el origen del Acuerdo Flores?

El Acuerdo de Flores nació en 1997 y establece estándares mínimos nacionales para la detención, liberación y tratamiento de niños inmigrantes bajo custodia federal.

Básicament el tiempo que los menores pueden estar detenidos y garantiza sus condiciones de salud y seguridad.

Esta medida limita en la mayoría de los casos a 72 horas el plazo durante el que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puede mantener detenidos a menores que llegaron solos a EEUU o con familiares, y garantiza las condiciones de seguridad y salud bajo su custodia federal.

El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda por presunto maltrato generalizado en la década de 1980 provocó una supervisión especial de los menores.

En la demanda se detallaba cómo Flores y los demás demandantes fueron retenidos por el gobierno durante largos periodos, a menudo en instalaciones con adultos no emparentados, y no recibieron educación ni atención médica adecuada.

"El acuerdo Flores garantiza que por un tiempo razonable se le dé la oportunidad a estos niños tener la libertad si hay un adulto calificado, que los puede recibir y cuidar, no hay un tiempo fijo, pero sí dice un tiempo razonable", dijo Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales.

¿Por qué Trump quiere eliminar este acuerdo?

Esta es la segunda vez que Trump intenta poner fin a esta política. En agosto de 2019, en su primer mandato, solicitó a un juez la disolución del acuerdo. Su moción fue revocada en diciembre de 2020 por una Corte de Apelaciones, justo al final de su presidencia, y el caso no llegó hasta la Corte Suprema.

En una moción presentada al Congreso, el gobierno de Trump sostiene que el acuerdo ya no es necesario después de que el Congreso aprobara leyes y que las agencias gubernamentales aplicaran políticas que también implementan los estándares y regulaciones exigidos en el acuerdo.

Los abogados del gobierno calificaron el Acuerdo Flores como un "régimen intrusivo" que ha "osificado" la política de inmigración federal.

Sin embargo, expertos argumenta que el tratado es ahora más importante que nunca.

"No, las leyes no son suficientes para cambiar la situación, a veces no más sino palabras y letras muertas en la página", indicó Perez.

En esto coincidió Jessica Farb, vocera del Centro de Inmigración para Mujeres y Niños, quien dijo que "es parte de su estrategia (de Trump) de convencer a los inmigrantes de ni venir a Estados Unidos. Todavía es muy necesario tener esas protecciones especiales para los niños", aseveró

Advierten sobre los riesgos de su eliminación

Incluso con el acuerdo en vigor, ha habido casos en los que el gobierno federal no ha proporcionado condiciones adecuadas para menores bajo custodia federal, como en un caso en Texas donde casi 300 niños tuvieron que ser trasladados de una instalación de la Patrulla Fronteriza tras informes de que estaban recibiendo alimentos, agua y saneamiento inadecuados.

El Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales grabó testimonios de jóvenes que denuncian precarias condiciones bajo custodia federal.

"Nunca vi el sol y nunca se apagaban las luces, tú no te dabas cuenta si era de día o de noche, estuvimos 6 detenidos y éramos despertados cada rato, cada instante nos iban a despertar", indicó uno de los testimonios.

Por esta y otras razones, piden que este tratado no sea eliminado.

"Muchos de estos jóvenes han sufrido algún tipo de trauma o daño y entonces al permanecer detenidos o aislados, al no tener acceso a su familia o estar en libertad, eso afecta mucho a los jóvenes", aseguró Stephany Arzaga, abogada de servicios legales para menores.