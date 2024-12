Deportaciones masivas de inmigrantes: quiénes serían los más vulnerables y por qué

La deportación masiva de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos fue una de las principales promesas de la campaña electoral de Donald Trump, quien asumirá la presidencia del país el 20 de enero de 2025.

Su plan no solo ha generado preocupación entre la comunidad de inmigrantes; también ha provocado una serie de dudas: ¿cómo se llevarían a cabo las deportaciones masivas? ¿Son legales? ¿El gobierno de Estados Unidos tendrá recursos para solventarlas? ¿Hay grupos más vulnerables que otros? ¿Dónde se verán los mayores impactos?

Aunque detalles del plan no han sido dados a conocer por el gobierno de Trump, esto es lo que sabemos al momento:

Inmigrantes de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador podrían estar en mayor riesgo si se concreta la deportación masiva, ya que aunque ahora existen varios programas que les dan estatus legal, como el "Parole Humanitario", el estatus de protección temporal (TPS) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), estos podrían ser eliminados, dejando a millones de personas en un limbo migratorio.

“Hay medio millón de jóvenes que tienen DACA hoy. Se sospecha que pueden haber 1.6 millones de jóvenes que calificaron para DACA”, indica Allen. “DACA trataron de eliminarla anteriormente; la pueden eliminar ahora. Otro medio millón de personas están en peligro”.

En una entrevista con "Meet the Press", Trump dijo el domingo que trabajará con los demócratas en un plan para "hacer algo con los dreamers", sin dar mayores detalles.

“Fueron traídos a este país hace muchos años”, comentó. “Algunos de ellos ya no son jóvenes, y en muchos casos han tenido éxito. Tienen excelentes trabajos. En algunos casos, tienen pequeñas empresas. En algunos casos, pueden tener grandes empresas, y vamos a tener que hacer algo con ellos”.

Dijo que no investigará a Joe Biden y que no perseguirá a sus rivales políticos.

Además, el gobierno de Donald Trump está preparando una lista de países a los que podrían deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos. En este caso, podrían estar los inmigrantes de las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, entre otros.

UNA DEPORTACIÓN MASIVA SERÍA COSTOSA Y COMPLICADA

Las deportaciones masivas serían muy costosas, según explica Wilfredo "Willy" Allen, abogado de inmigración radicado en Miami, Florida.

El abogado explica que en el caso de Venezuela, no hay vuelos directos desde Estados Unidos y que entonces, se tendría que deportar a través de Panamá, Colombia o República Dominicana.

Otro país donde sería costoso deportar es Cuba. “Es muy costoso; son aviones de ICE y el número más alto de cubanos que han sido deportados en un vuelo, en un mes, ha sido 80. Es muy difícil deportar a Cuba; los vuelos de deportación que hay en la frontera hoy, el precio es altísimo”, añade.

Además, “tú no puedes [deportar] a México a colombianos, o un peruano o un ecuatoriano o un ucraniano, porque no tienen residencia o nexos con México”.

¿QUÉ PASA CON LA FRONTERA CON MÉXICO?

“Sospecho que el impacto más grande del presidente electo va a ser en la frontera”, dice el abogado Allen.

“Mi temor más grande es para las personas que llevan meses esperando en la frontera por CBP One, un programa de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

“CBP One también es una acción ejecutiva; a lo mejor no la mata de un viaje, en enero, pero CBP One hoy permite entrevista de 1,450 personas diariamente; el número más grande de personas que son entrevistados son venezolanos, cubanos y mexicanos”.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS VENEZOLANOS?

“Hay un grupo grande de venezolanos que entraron con el ‘parole humanitario’ de agosto primero del 2023 al presente, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, en lo que viene el 2025 a los dos años se va a vencer, pero qué va a ocurrir en enero?", indica el abogado.

“Van a cancelar el ‘parole humanitario’, pero ¿van a cancelar los paroles de las personas que están en Estados Unidos? No estoy claro en eso; sospecho que van a matar el programa, pero a lo mejor no van a poder cancelar los dos años que quedan para las personas que, o el año que le queda a las personas que entraron en el 2023 o que entraron en el 2024, pero les va a hacer la vida un poco más difícil”, dice Allen.

¿QUÉ PASA CON OTROS INMIGRANTES?

“Quién está en peligro? Número uno, los haitianos; 200,000 haitianos entraron con el ‘parole humanitario’. El TPS para los haitianos no cubre a la mayoría de esas personas. ¿Qué va a pasar? Se les va a vencer ahora en enero del año que viene. Los haitianos que no han podido solicitar asilo van a estar en un peligro inminente de detención y deportación”, anticipa Allen.

“Número dos, me preocupan los nicaragüenses; casi 90,000 nicaragüenses entraron con el ‘parole humanitario’; se empiezan a vencer ahora en enero del año que viene. No hay un TPS para ellos, los que no pidan asilo están en un peligro inminente de ser detenidos”.