Aprueban dar identificación a inmigrantes indocumentados en Miami

Pronto personas indocumentados, los desamparados o recién excarcelados podrán obtener una tarjeta de identificación válida auspiciada por el condado Miami-Dade, que ha sido aprobada para quienes no califican para una licencia de conducir o una identificación del estado.

La Comisión de Miami-Dade dio este miércoles la luz verde al proyecto, pero antes hubo un intenso debate. Ya los condados de Broward y Palm Beach tienen programas similares. Aquí en Miami-Dade la propuesta primero vino de la alcaldesa Levine Cava cuando era comisionada. La comisionada Eileen Higgins patrocinó está propuesta.

“Tenemos muchos inmigrantes aquí y algunos van a estar indocumentados, pero viven aquí y son padres de ciudadanos americanos, trabajan y la mayoría paga impuestos”, dijo la comisionada Higgins durante el debate sobre si el condado debe proveerle a todo inmigrante que lo solicite en Miami-Dade una tarjeta de identificación.

Recordó que al principio de la distribución de las vacunas contra COVID-19 las personas que no tenían un documento de identificación no podían vacunarse. “Porque no podían demostrar que vivían en el condado Miami-Dade con un documento”, dijo Higgins.

Todo residente de Miami-Dade, independientemente de su estatus, podrá obtener esta identificación comunitaria.

Freddy Ramírez, director de la Policía de Miami-Dade, dice: “no es para licencias. Es solamente para coger recursos del condado, para coger un library card o usar el tránsito, cosas que no están conectadas con el gobierno federal o el estado”.

¿Cuál es la diferencia entre esa identificación y la que da Florida que se parece a la licencia de conducir?

Jose Pepe Díaz, presidente de la comisión, explica: “Esa es distinta porque esa hay que verificar con el pasaporte y con información que ellos requieren para estar seguros que para recibir eso es una persona que está legalmente aquí”.

Afirma que votó a favor porque su uso será muy limitado, para trámites como hacer informes policiales , acceso a biblioteca y otros servicios del condado.

Dos comisionados votaron en contra porque les preocupa que se cometan abusos.

Joe Martínez, comisionado de Miami Dade, dice: “El problema que tengo es el fraude, que esto puede llevar al robo de identidad. Ojalá que a nadie nunca de ellos le roben la identidad de esa forma. Una cuenta de Florida Power and Light no tiene tu foto. Yo voto las cuentas más cuando las pago, entonces ahí tú puedes empezar a crear una identidad falsa”.

René García, comisionado de Miami-Dade, explicó su posición. “Nosotros en este condado tenemos la distinción de ser número uno en fraude, especialmente la salud y el seguro, si ahora vamos a permitir tener estas identificaciones, esto es abrir más las puertas al fraude en esta comunidad”.

Una empresa sin fines de lucro estará a cargo del programa. Todavía no hay detalles sobre cómo y cuándo se podrán obtener estas tarjetas de identificación.