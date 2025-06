ICE solo ha arrestado el 6% de inmigrantes acusados de asesinato, según informe

Tras seis meses de una enérgica aplicación de las leyes migratorias y la promesa de centrarse en la deportación de delincuentes violentos, la administración Trump ha arrestado y detenido a una pequeña fracción de los inmigrantes indocumentados que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya tenía conocimiento de haber sido condenados por agresión sexual y homicidio, según datos internos de ICE obtenidos por NBC News.

Los datos son un recuento de todas las personas fichadas por ICE entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, parte de las cuales fueron durante la administración Biden. Muestran un total de 185,042 personas arrestadas e ingresadas en centros del ICE durante ese periodo; 65,041 de ellas han sido condenadas por delitos. Las categorías de delitos más comunes que cometieron fueron infracciones de inmigración y de tráfico.

Casi la mitad de las personas actualmente bajo custodia del ICE no han sido condenadas ni acusadas de ningún delito, según otros datos del ICE.

El otoño pasado, el ICE informó al Congreso que 13,099 personas condenadas por homicidio y 15,811 personas condenadas por agresión sexual figuraban en su lista de personas no detenidas, lo que significa que sabía quiénes eran, pero no las tenía bajo custodia. Un portavoz declaró en ese momento que el ICE tenía información, pero desconocía el paradero exacto de todos los inmigrantes incluidos en la lista de personas no detenidas, y que algunos podrían haber salido de Estados Unidos o estar en prisión.

Durante su campaña presidencial en ese momento, Donald Trump utilizó esas cifras para criticar a su oponente, la vicepresidenta Kamala Harris.

"Estos son criminales duros, duros y despiadados que campan a sus anchas por nuestro país", declaró Trump en un acto de campaña en Michigan.

Los nuevos datos obtenidos por NBC News muestran que, del 1 de octubre al 31 de mayo, el ICE arrestó a 752 personas condenadas por homicidio y a 1693 personas condenadas por agresión sexual. Esto significa que, como máximo, la administración Trump ha detenido solo al 6% de los inmigrantes indocumentados que el ICE conoce como condenados por homicidio y al 11% de los que el ICE conoce como condenados por agresión sexual.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó los datos de inexactos, pero no proporcionó cifras exactas de arrestos por categoría delictiva.

La premisa de su pregunta se basa en datos inexactos. La secretaria [Kristi] Noem ha desplegado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para centrarse en los peores de los peores, incluyendo pandilleros, asesinos y violadores. En los primeros 100 días del presidente Trump, el 75 % de los arrestos del ICE fueron de inmigrantes ilegales con condenas o cargos pendientes, declaró McLaughlin en respuesta a NBC News.

El representante Tony Gonzales, republicano por Texas, también solicitó al ICE un desglose de cuántos asesinos, violadores y otros delincuentes ha arrestado, señalando que la idea de perseguir a "los peores de los peores" es popular tanto entre demócratas como republicanos.

Gonzales dijo que quiere que ICE utilice sus equipos tácticos para centrarse en arrestar a los delincuentes más violentos. "Quiero que hagan ese tipo de trabajo, no allanar Home Depot y, ya saben, reprimir disturbios violentos", declaró a NBC News esta semana.

Y argumentó que sacar a los delincuentes violentos de las calles es más importante que las altas cifras de arrestos.

“Uno puede decir: ‘Hoy deporté a 1,000 personas’, y alguien puede decir: ‘¡wow, lo están haciendo muy bien!’. Bueno, si de esas miles de personas ninguna es un delincuente convicto… ¿realmente han logrado que nuestra comunidad sea más segura que antes?”

Un alto funcionario del DHS afirmó que es mucho más difícil arrestar a delincuentes graves que a inmigrantes no delincuentes, en parte debido a la fuerza laboral involucrada en la investigación y el arresto de objetivos de alto riesgo. El funcionario indicó que la agencia ha dejado de priorizar la detención y deportación de los delincuentes que el “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, llama “lo peor de lo peor” y, en cambio, se centra en deportar a cualquiera que no tenga estatus legal.

“Quieren que todos los que no puedan mostrar sus documentos salgan del país”, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato por temor a represalias por criticar abiertamente la estrategia del gobierno.

Recientemente, el gobierno ha emitido mensajes contradictorios sobre sus objetivos, oscilando entre afirmar que persigue a inmigrantes delincuentes violentos y ampliar su alcance a cualquiera que se encuentre en el país sin documentos.

Sin embargo, los esfuerzos del gobierno por detener a inmigrantes que no son delincuentes han comenzado a generar preocupación en Gonzales, así como en algunos de sus colegas republicanos en el Capitolio.

Gonzales y otros cinco miembros republicanos enviaron una carta al ICE este mes solicitando información actualizada sobre el número de delincuentes no ciudadanos arrestados.

Si bien coincidimos en que somos una nación de leyes, y que todos los que cruzaron nuestras fronteras ilegalmente están sujetos a ellas, existen niveles de prioridad que deben considerarse en lo que respecta a la aplicación de las leyes migratorias. Cada minuto que dedicamos a perseguir a una persona sin antecedentes penales es un minuto menos que dedicamos a detener a terroristas o miembros de cárteles, escribieron.