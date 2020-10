128 indocumentados arrestados en operativo de ICE en California

Decenas de inmigrantes indocumentados fueron detenidos por ICE como parte del operativo Rise.

Los arrestos sucedieron en varias ciudades santuario de California incluyendo San Francisco.

El operativo duró cinco días y esta es solo la primera fase de un plan según ICE.

Un total de 128 inmigrantes indocumentados fueron arrestados y uno de esos casos ocurrió afuera de un complejo de apartamentos al sur de San Francisco.

Minutos después que un hombre guatemalteco de 29 años sale del complejo sobre la calle Park Plaza, varios agentes de inmigración lo rodean.

Él es uno de los inmigrantes indocumentados que fueron detenidos del 28 de septiembre al 2 de octubre en el estado dorado.

“Ellos están en proceso de ser deportados del país. Más del 95% de los detenidos tienen antecedentes criminales o cargos pendientes”, dijeron las autoridades.

Los agentes de inmigración y el control de aduanas se volvieron más agresivos desde la implementación de la administración Trump hace cuatro años. Líderes de California, al ser estado santuario se movilizaron para proteger a todos sus residentes.

“Tenemos la línea de respuesta rápida en cada condado donde la gente puede llamar y tener abogados”, dijo Lorena Melgarejo, directora ejecutiva de Faith in Action Bay Area.

La recomendación para cada familia es estar preparado con lo siguiente, según el grupo Faith in Action Bay Area.

Tener una lista de los numeros de telefonos de abogados, familiares, amistades o conocidos

Asigne a alguien que pueda cuidar a sus hijos

Tenga disponible documentos importantes y mantenga copias

Informele a una persona como localizarlo si es detenido por ICE

También es importante recordar que debe intentar encontrar algú alivio migratorio con familiares que ya son ciudadanos o residentes legales.

“Recuerden de no abrir la puerta aunque les toquen la puerta. Usted tiene el derecho de no abrir, si no tienen orden de arresto o cateo no pueden tumbar la puerta”, dijo Melgarejo.

El operativo también sucedió en Los Ángeles y San Diego según el reporte de ICE. El supervisor de San Mateo David Canepa dice que en el caso local, el hombre no tenía antecedentes violentos pero sí una serie de arrestos por conducir ebrio.

El supervisor afirma que el condado está luchando para ofrecer ayuda contra una deportación. “El condado de San Mateo hizo una inversión histórica para la defensa de la deportación. Queremos asegurar que la comunidad sepa que cuenta con el apoyo del condado”, dijo Canepa.

ICA afirma que está operando bajo la estrategia “America First” implementada hace cuatro años bajo la administración Trump.

Recuerde que existe ayuda de grupos comunitarios y líneas de respuesta rápida.