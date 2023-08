“No queremos que este caso quede impune”, habla la hermana del hombre mexicano muerto en Antioch

Jorge Prado, de 31 años, había llegado de Sinaloa, México hace un año para estar cerca a sus hermanas y ayudar económicamente a su madre en su país natal.

Pero todos sus planes fueron truncados abruptamente, dice su hermana Cassandra Prado, quien asegura que Jorge fue el hombre que murió la tarde del pasado 10 de agosto, en la cuadra 600 de la calle W 20 en Antioch.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Cassandra contó a Telemundo 48 que Jorge iba en su bicicleta cuando hubo un altercado con cuatro personas, jóvenes de entre 15 a 20 años, asegura que uno sacó un arma y le dispararon como siete veces.

La policía, en la escena del crimen, informó que después de un altercado una persona murió, pero a Cassandra le cuesta entender que su hermano estuviera involucrado en una pelea. “Él no era una persona así de pelear, ni siquiera alegar”, dijo en entrevista.

Ella y su familia tienen muchas preguntas sobre lo qué le paso a su hermano y asegura que la policía no ha compartido con ella nada sobre la investigación. Quiere que eso cambie y que las autoridades compartan detalles sobre lo ocurrido, sobre todo le preocupa que caso no quede impune, “por ser menores de edad, que no se haga la justicia que se merece”, nos dijo la hermana de la víctima.

El consulado general de México en San Francisco informó este martes que están ayudando a la familia Prado con el proceso de repatriación.

Telemundo 48 se comunicó con el departamento de policía de Antioch pero hasta este momento no se ha recibido respuesta.