Vuelve a ocurrir: la distrajeron y le robaron $8,000 tras salir de Bank of America en Hayward

Una televidente contactó a Telemundo 48 para denunciar que le pincharon las llantas de su carro al salir del banco para robarle miles de dólares en efectivo en Hayward.

“A mí me han seguido del banco porque saben que una persona con 4 llantas bajas tiene que parar y yo paré a cuadras del banco”, aseguró Luz Concha, víctima de robo.

Luz es la víctima más reciente a la que le robaron $8,000 tras salir de su entidad bancaria.

“Para que sepan que sacaba yo dinero, la cantidad, cuál era mi carro, ponchar las llantas y esperar a que yo salga para que me sigan”, dijo Luz.

Esto sucedió el sábado 8 de marzo después de retirar el dinero de la sucursal de Bank of America ubicada en el 24700 del Hesperian Boulevard.

Ella aseguró que no se tardó más de 15 minutos haciendo la transacción, que había guardia de seguridad y que su auto estaba frente a la puerta de la entrada.

“Subo a mi carro y meto el dinero en la guantera. Cuando prendo el motor me aparece en el panel que las 4 llantas están bajas y pensé que se había hecho locked el panel porque había salido bien”, recordó Luz.

Incrédula de lo que estaba sucediendo, decidió comenzar a manejar.

“El carro sonaba y sonaba, y avisaba que pare que pare que las 4 llantas están bajas. Vi un ‘oil change” ahí y me paré”, dijo Luz.

Se detuvo en un taller a solo 3 minutos del banco para pedir ayuda, pero mientras estaba esperando a ser atendida la distrajeron.

“Yo estaba apoyada en mi carro y en eso viene una persona que me dice ‘oh a tu carro se le han bajado las llantas, yo tengo un aparatito para que te ayude’ y me decía que caminara y me decía ´yo tengo mi carro más allá, aquí vas a demorar mucho’ y yo me di vuelta, habré caminado 20 pasos y me quedé de espaldas a mi carro”, afirmó Luz.

Fueron escasos minutos, según Luz, que le quitó la mirada de su auto, tiempo suficiente para que otra persona lo abriera, pues estaba sin llave, y se llevara el sobre con el dinero.

Luz aseguró que el personal del taller no estuvo involucrado.



“Ahí me acordé del muchacho que me abordó, ahí yo me di cuenta ‘caí en una trampa’”, expresó Luz.

La evidencia quedó grabada en las cámaras de vigilancia, y según Luz y empleados del lugar ya fue compartida con las autoridades.

“Los detectives están trabajando en la investigación y están buscando las grabaciones de video para el incidente”, dijo Jessica Bañuelos, portavoz de la policía de Hayward.



Telemundo 48 contactó a Bank of America y una portavoz de la agencia confirmó que “su equipo está investigando este incidente”.

Aunque la policía indicó que es el primer caso que se reporta en esa ciudad, este modo de operar es conocido en inglés como ‘bank jugging’ y solo en el último mes, Telemundo 48 ha sacado a la luz cuatro casos en diferentes ciudades: San José, San Leandro, Watsonville y ahora Hayward.

“Si van a ir a retirar mucho dinero, lleven a alguien con ellos para que todos estén vigilantes y siempre háblenle a la policía si ven a alguien sospechoso”, dijo Buñuelos.

Luz espera alertar a otros y motivarlos a denunciar.



“Que lo reportemos, no tengamos miedo, es un reportaje para que lo puedan tener y para que puedan saber a otras personas, avisar a otras y mientras más lo reportemos, más interés le va a poner la policía y va a poder investigar”, enfatizó Luz.