Familia de Hayward prepara acciones legales por la muerte de joven a manos de oficiales

En medio del dolor, María tiene sed de respuestas, ella es la madre de Juan Diego Bernal Yuriar; desde la muerte de su hijo pide a las autoridades que revelen los videos del incidente, “ se que nadie me lo va a regresar pero yo quiero ver los videos”, aseguró nuevamente ante nuestras cámaras.

Se refiere a los videos de las cámaras corporales de los oficiales que abrieron fuego contra su hijo Juan Diego, llevándolo a la muerte.

La abogada de la familia nos explicó que legalmente un oficial del orden solo puede quitarle la vida a un civil, cuando razonablemente piensa que está en peligro de muerte o de daño serio, y en este caso la experta asegura que Juan no estaba armado “ no tenía ninguna arma con él no tenía ninguna pistola o navaja”, dijo la abogada Sandra Ruvalcaba Romero.

Según las autoridades el pasado 3 de julio, Juan y sus acompañantes estaban en un auto manejando a alta velocidad por la autopista, chocaron y luego hasta Juan se habría peleado con el oficial de la patrulla de caminos, intentando quitarle su arma, por lo que abrieron fuego pero la familia dice que han escuchado otras versiones de que Juan no estaba tratando de quitarle la pistola al oficial, y no estaba tratando de pelearse con el oficial, entonces eso es muy importante.

Cuestionan también porqué hubo un lapso de tiempo entre el momento en que disparó el primer oficial y el segundo.

En aras de la transparencia es que esta familia espera que cuanto antes se revelen todos los videos.

“Yo quiero justicia para él, no voy a descansar hasta ver los videos porque yo quiero saber”, cuenta la madre de Juan.

Por ahora la oficina del Alguacil de Alameda no ha revelado cuándo entregará los videos, ellos adelantan una investigación, así como la Fiscalía del Condado.

Sin embargo es la procuraduría estatal la que eventualmente decidirá si hay responsabilidad penal de los oficiales.