Impactante video: hispano sobrevive tras ser arrollado por un auto a toda velocidad

MILLCREEK, Utah - Captado en cámara quedó grabado el momento en que un hispano fue arrollado cuando se encontraba estacionado con su moto en Millcreek, al sur de Salt Lake City.

Diego Armando Atencio se encontraba afuera de su residencia montado en su moto cuando un vehículo a toda velocidad lo arrolló y luego el conductor presuntamente lo agredió física y verbalmente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una cámara de seguridad, captó el momento en que Atencio estaba sentado en su moto mientras esperaba a un amigo que vendría a visitarlo el domingo pasado.

Un auto a toda velocidad lo arrolla, él sale volando y cae sobre una calle. A los pocos segundos, se para aparentemente sin mayores problemas. En ese momento se baja el conductor del auto que lo atropelló, se acerca y lo empuja.

Milagrosamente, el hispano resultó con lesiones en el tobillo, la rodilla, la espalda, los hombros, el cuello y la muñeca, por lo que afirma que le gracias a Dios por estar vivo. “Veo el video y le doy gracias a dios que solo fueron lesiones no tan graves, pero igual perjudican mi salud”, dijo Atencio.

“En el video donde aparece el incidente se puede notar que ando en el teléfono cuando de repente sentí un fuerte golpe y de ahí para adelante fue confuso y turbio”, agrega Atencio.

Afirma que el hombre que los habría atacado se le acercó previamente mientras hablaba por teléfono en el estacionamiento, y le comunicó en inglés algo que él no pudo entender. Para su sorpresa, la misma persona sería la que lo arrollaría minutos después.

El bebé de cinco meses terminó grave en el hospital con golpes en la cabeza. La mujer habría reconocido el hecho.

“Esa persona me atacó, me golpeó, me vio, siguió, y como pude defenderme, lo hice”, cuenta Atencio. “La entidad policial me afirmó que obviamente fue un intento de homicidio por los videos que vieron, pero no sé más de ahí. Lo que te puedo decir es que no entiendo qué pasó todavía”, agrega.

Telemundo Utah intentó comunicarse con la Policía Unificada sobre el incidente, pero no estuvieron disponibles para comentar al respecto.

Atencio está a la de respuestas al hecho inexplicable, pues las autoridades aún no se han contactado con él para saber si el individuo ha sido arrestado. También espera que el sospechoso pague por los daños físicos y materiales que sufrió en el incidente.