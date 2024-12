Trump elige a Kash Patel como director del FBI

El presidente electo Donald Trump anunció el sábado que elegiría a Kash Patel, ex jefe de gabinete del secretario de defensa durante la primera administración de Trump, para que se desempeñe como director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"Kash es un brillante abogado, investigador y luchador por el "Estados Unidos primero" que ha pasado su carrera exponiendo la corrupción, defendiendo la justicia y protegiendo al pueblo estadounidense", escribió Trump en una publicación en Truth Social, argumentando que Patel "devolvería la fidelidad, la valentía y la integridad al FBI".

Patel, que tendrá que obtener la confirmación del Senado para convertirse en director del FBI, se ha ganado la reputación de ser el máximo leal a Trump y ha pedido una purga de los enemigos percibidos en el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia.

Patel, un ex defensor público que ascendió a puestos de seguridad nacional cada vez más importantes en el último año del primer mandato de Trump, ha promovido la falsedad de que las elecciones de 2020 le fueron “robadas” a Trump, así como afirmaciones infundadas de que burócratas federales en el “estado profundo” intentaron derrocar al expresidente.

Patel ha pedido que se reemplace a los funcionarios públicos “antidemocráticos” de las fuerzas del orden y de inteligencia por “patriotas” que, según él, trabajarán para el pueblo estadounidense, y en sus memorias describió el momento político actual como “una batalla entre el pueblo y una clase dirigente corrupta”.

“El Estado profundo es una camarilla de tiranos no electos que creen que deberían determinar a quién pueden y no pueden elegir los estadounidenses como presidente, que creen que tienen derecho a decidir lo que el presidente puede y no puede hacer, y que creen que tienen el derecho a elegir lo que el pueblo estadounidense puede y no puede saber”, escribió Patel en “Government Gangsters”.

Ex oficiales de inteligencia, legisladores demócratas y funcionarios occidentales temen que un leal a Trump de línea dura como Patel pueda remodelar la composición y la misión del aparato de inteligencia de la nación, despojándolo de su perspectiva apolítica y sesgando las evaluaciones para adherirse a una agenda de la Casa Blanca. Y temen un escenario en el peor de los casos en el que las agencias de espionaje podrían convertirse en herramientas para atacar a los oponentes políticos.

Durante la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, Patel se ganó el favor de Trump como miembro del personal del Congreso después de redactar un memorando que acusaba al FBI de cometer errores en la forma en que obtuvo una orden judicial para realizar la vigilancia de un ex voluntario de la campaña de Trump.

Muchas de las afirmaciones del memorando fueron refutadas posteriormente. Un informe del inspector general encontró fallas en la vigilancia del FBI durante la investigación de Rusia, pero tampoco encontró evidencia de que las autoridades federales hubieran actuado de manera políticamente partidista.

Patel pasó a servir en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Trump, brevemente como asesor del director interino de inteligencia nacional y como jefe de gabinete del secretario de Defensa Chris Miller al final del primer mandato de Trump.

Durante los últimos meses del mandato de Trump, el ex presidente propuso a Patel que se desempeñara como subdirector de la CIA o que asumiera el control del FBI. La entonces directora de la CIA, Gina Haspel, una oficial de inteligencia de carrera, amenazó con renunciar si Patel era nombrado y el fiscal general en ese momento, William Barr, se opuso vehementemente. Trump terminó abandonando sus planes.

“Patel prácticamente no tenía experiencia que lo calificara para servir en el nivel más alto de la agencia de aplicación de la ley más importante del mundo”, escribió Barr más tarde en sus memorias.

Patel y algunos otros leales a Trump sospechaban que había información oculta en la comunidad de inteligencia que podría arrojar más luz sobre la conspiración burocrática contra Trump y a favor de Joe Biden, dijeron ex funcionarios.

“Era un ambiente bastante conspirativo en ese momento”, dijo Marc Short, quien se desempeñó como jefe de gabinete del entonces vicepresidente Mike Pence.

Haciéndose eco de la retórica de Trump sobre el “estado profundo”



Patel se ha hecho eco de la retórica de Trump que etiqueta a los periodistas como traidores y pide “limpiar” a los burócratas federales supuestamente desleales. En una entrevista el año pasado con Steve Bannon, aliado de Trump desde hace mucho tiempo, Patel prometió perseguir a los “conspiradores” que, según él, habían abusado de sus puestos en el gobierno.

“Lo único que aprendimos en la primera ronda de la administración Trump es que tenemos que poner en el poder a patriotas estadounidenses de arriba a abajo”, dijo Patel a Bannon.

“Y lo único que haremos y que ellos nunca harán es que nos atendremos a los hechos y a la ley e iremos a los tribunales y corregiremos a estos jueces y abogados que han estado procesando estos casos basándose en la política y, en realidad, presentándolos como guerra jurídica”, dijo.

“Saldremos a buscar a los conspiradores, no solo en el gobierno sino en los medios de comunicación. Sí, vamos a perseguir a las personas de los medios que mintieron sobre los ciudadanos estadounidenses que ayudaron a Joe Biden a manipular las elecciones presidenciales. Ya sea por la vía penal o civil, lo resolveremos, pero sí, les estamos avisando a todos”, dijo Patel.

Trump y sus aliados comenzaron a referirse a un “estado profundo” poco después de las elecciones de 2016, considerando la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones (y su alcance a la campaña de Trump) como un intento de sabotear su presidencia.

Patel se unió a Trump en la campaña electoral de 2024 y ha promocionado sus memorias, una adaptación cinematográfica de las memorias y una línea de libros infantiles que lo presentan como un “mago” que defiende al “Rey Donald”.

Ha promocionado su organización benéfica, la Fundación Kash, como una forma de ayudar a los necesitados y proporcionar fondos de defensa legal a los denunciantes y otros. Pero la fundación ha publicado pocos detalles de sus finanzas.

Según las declaraciones de impuestos de 2023, los ingresos de la fundación aumentaron a 1,3 millones de dólares el año pasado, en comparación con los 182.000 dólares de 2022, y gran parte del dinero provino de donaciones. La fundación enumeró gastos de 674.000 dólares, de los cuales unos 425.000 dólares se gastaron en publicidad y marketing.

También ha aparecido en Truth Social vendiendo los suplementos dietéticos antivacunas “Warrior Essentials”, que se supone que “revierten” los efectos de las vacunas contra el Covid-19.

En sus memorias, Patel relata cómo después de la facultad de derecho soñaba con conseguir un trabajo en un bufete de abogados y un “salario altísimo”, pero “nadie me contrataba”. En cambio, se convirtió en defensor público en Miami.

En referencia a su paso por el Departamento de Justicia después de su trabajo como defensor público, Patel ha afirmado que fue el "fiscal principal" de un caso federal contra un libio acusado de participar en el letal ataque de 2012 contra un complejo estadounidense en Bengasi.

"Fui el fiscal principal del Departamento de Justicia para Bengasi", dijo Patel en una entrevista en un canal de YouTube presentado por un ex SEAL de la Marina, Shawn Ryan.

Pero en los anuncios del Departamento de Justicia en ese momento, Patel no figuraba como fiscal principal ni como parte del equipo legal.

En un procedimiento de 2016 en Houston por un caso que involucraba a un refugiado palestino que se declaró culpable de apoyar a ISIS, un juez federal, Lynn Hughes, reprendió a Patel y lo echó de la sala, según una transcripción del tribunal.

El juez cuestionó repetidamente por qué Patel había volado desde Asia Central para estar presente en el procedimiento, ya que el juez dijo que su presencia era innecesaria. Y reprendió a Patel por no vestirse apropiadamente.

“Actúa como un abogado”, le dijo el juez. Acusó a Patel de ser un burócrata de Washington que interferiría en un caso en el que no era necesario. “Eres solo un empleado no esencial más de Washington”.

En sus memorias, Patel escribió que había regresado apresuradamente de Tayikistán y no tenía un traje para usar en la sala del tribunal, y que decidió no responderle al juez “que la tenía tomada conmigo” para evitar dañar el caso de terrorismo del gobierno.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.