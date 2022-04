Trágico final para joven de 15 años: lo acribillan a balazos cuando salía de la escuela

Lo que debes saber Juan Carlos Robles-Corona Jr., de 15 años, murió tiroteado a solo pasos de la Dr. Tanner Duckery Public School la tarde del lunes.

La policía dice que el menor fue emboscado por sujetos que le dispararon al menos 20 veces.

El Distrito Escolar de Filadelfia dispondrá de consejeros y asistentes en la escuela tras el incidente.

Con llantos de desesperación, una madre mexicana de Filadelfia busca respuestas tras el asesinato de su hijo mientras salía de la escuela la tarde del lunes.

"Era un niño que siempre estaba atento a sus hermanos, a mí", explicó María Balbuena, la madre del niño a TELEMUNDO62. "La gente de la cuadra decía que siempre cuidaba a sus hermanos de que no estuvieran del lado de la calle".

Según Balbuena, Juan Carlos Robles-Corona Jr., de 15 años, estaba en camino a recoger a sus hermanos de la escuela, cuando recibió múltiples disparos entre la calle 15 y la avenida Susquehanna, justo atrás de su colegio, la Dr. Tanner Duckery Public School, alrededor de las 3 p.m. del lunes.

En medio de llantos, Balbuena añadió que se enteró de que su hijo murió después de que descubrió que sus hermanos nunca fueron recogidos por él.

"Necesito saber qué pasó con mi hijo, no sé qué pasó en la escuela, él debía haber estado en su colegio, no sé si se peleó con un niño, no sé", se inquietó Balbuena.

"A mi hijo me lo mataron y lo dejaron en la calle como basura, él no se lo merecía", discutió Balbuena.

La policía indicó que Juan Carlos habría sido emboscado por unos pistoleros, quienes le dispararon alrededor de 20 veces mientras otros niños salían del colegio. Juan Carlos fue luego llevado al hospital donde sucumbió a sus heridas momentos después.

Ante el incidente, un vocero del Distrito Escolar de Filadelfia comunicó que dispondrán de consejeros para los alumnos de la Dr. Tanner Duckery Public School a partir del martes.

"Estamos hablando con la policía de la ciudad para apoyarnos mutuamente y que podamos ayudar a nuestros estudiantes, al personal y sus familias", dijo la portavoz, Monica Lewis.

La madre del menor sostuvo que Juan Carlos "se enamoró de Filadelfia" y decía que la ciudad "era su casa" pese a no haber nacido ahí.

Según cifras de la ciudad de Filadelfia, de las 500 víctimas de tiroteos en la ciudad, al menos 33 han sido menores de edad. De esos 33, al menos hocho han resultado en muertes.

Según la ciudad de Filadelfia, el niño de 15 años es el décimo menor en perder la vida a manos de la delincuencia en lo que va del 2022. Isabel Sánchez habló con activistas y nos cuenta.