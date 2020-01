Toyota y Honda llaman a revisión a millones de autos

⚠️ Recall Alert

1997-2001 Acura 2.2CL/ 2.3CL/ 3.0CL/ 3.2CL and MDX, Honda Accord Coupe/Sedan, Civic Coupe/Sedan, Odyssey, Acura 3.5RL/3.2TL, CR-V, EV Plus, and Isuzu Oasis vehicles

Recalled for defective air bag inflatorshttps://t.co/53wdYnRFz1