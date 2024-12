Tiroteo en escuela de Wisconsin: estudiante de secundaria reportó el tiroteo al 911

Siguen surgiendo más detalles después de que una estudiante de 15 años abrió fuego en una escuela cristiana privada en Madison, Wisconsin, el lunes, en un tiroteo que dejó varios heridos y tres muertos, incluida la atacante, según autoridades.

El jefe de policía de Madison, Shon Barnes, identificó el lunes a la persona responsable del tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life como Natalie Rupnow, conocida como Samantha. Las pruebas sugerían que la adolescente murió por una herida de bala autoinfligida, aunque la causa oficial de la muerte aún no había sido revelada por la Oficina del Médico Forense del Condado Dane a última hora del lunes.

Los detectives hablaron con miembros de la familia del tirador el lunes por la noche y registraron la casa de la presunta asesina en Madison mientras trabajaban para determinar un motivo, dijo Barnes.

Barnes dijo que entrevistaron al padre de la menor en una de sus instalaciones y que está cooperando.

“También perdió a alguien, así que no vamos a apresurarnos con la información, nos tomaremos nuestro tiempo y ciertamente haremos nuestra debida diligencia”, dijo Barnes.

La policía llegó a la escuela, que recibe a estudiantes desde jardín hasta secundaria, alrededor de las 11 a. m. del lunes, aproximadamente cuatro minutos después de que un estudiante de segundo grado llamara al 911 para denunciar un tiroteo.

“Que lo tengan presente”, repitió Barnes dos veces en una conferencia de prensa. "Un estudiante de segundo grado a las 10:57 am llamó al 911 para informar que había ocurrido un tiroteo en la escuela", dijo Barnes al agregar que el tiroteo ocurrió en un salón con estudiantes de varios grados.

QUÉ SE SABE DE LAS VÍCTIMAS

Según Barnes, al menos tres personas murieron en el tiroteo, incluido el presunto tirador adolescente. Un maestro y otro estudiante adolescente también murieron, dijo la policía.

Otros seis estudiantes, cinco estudiantes y un profesor, resultaron heridos, dijo Barnes. De ellos, dos estudiantes figuraban en estado crítico, según la policía. Los demás fueron hospitalizados con heridas que no ponían en peligro su vida y dos fueron dados de alta del hospital.

Las autoridades seguían trabajando para determinar el motivo el lunes por la noche, tras completar un registro en la casa de la sospechosa y entrevistar a miembros de su familia. Los parientes de la sospechosa estaban cooperando con la policía, dijo Barnes.

"Muchos de ustedes me han preguntado por qué sucedió esto", dijo Barnes. "¿Por qué sucedió esto? ¿Qué sabemos? ¿Cuál fue el motivo? No lo sé, pero les diré esto: nuestros detectives están trabajando arduamente en el proceso de investigación para encontrar tantas respuestas como sea posible para poder seguir evitando que sucedan estas cosas, no solo en esta comunidad, sino en otras comunidades de todo nuestro país".

"Este es un día increíblemente triste para nuestra comunidad", dijo la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, "Como habrán escuchado, no hay peligro para nuestra comunidad en este momento, pero toda nuestra comunidad se ha visto afectada por este trágico incidente".

"¿POR QUÉ HICIERON ESTO?", EL DRAMA DE LOS ESTUDIANTES

Mientras la búsqueda de un posible motivo continuaba el lunes por la noche, varios estudiantes, padres y miembros de la comunidad preguntaban "por qué".

"Tenía miedo y ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué?", ​​dijo un estudiante, Adler Jean Charles .

Adler dijo que se produjeron disparos mientras estaba en clase de inglés.

"Los escuchamos y luego algunas personas comenzaron a llorar y simplemente esperamos hasta que llegó la policía", dijo.

Durante horas, Adler y sus compañeros de clase esperaron en una clínica médica cercana que se utilizaba como centro de reunificación. Su madre le contó a NBC Chicago cómo fue el momento en que se dio cuenta de que sus hijos estaban a salvo.

"Es un momento alegre y emotivo al mismo tiempo", dijo Mireille Jean Charles, la madre de Adler y otros dos estudiantes. "Como uno de ellos podría estar muriendo, los tres lograron salir ilesos, lo cual es una bendición y no lo doy por sentado".

"Esto no está bien", añadió Mireille Jean Charles. "Si sus hijos están en la escuela, no están bien; si están en la iglesia, no están bien; si están fuera, no están bien. ¿Dónde van a estar seguros?".

¿EN DÓNDE ESTÁ UBICADA LA ESCUELA CRISTINA?

Abundant Life Christian School, fundada en 1978, es una escuela privada ubicada en 4901 E. Buckeye Road en Madison, Wisconsin. Tiene alrededor de 390 estudiantes, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, según su sitio web.

La escuela atiende a aproximadamente 200 familias de unas 56 iglesias diferentes en el área metropolitana del condado de Dane, según su sitio web, incluido el área metropolitana de Madison y sus comunidades circundantes.

Una publicación a las 12:38 pm de la página de Facebook de la escuela decía que la escuela había tenido un "incidente de tirador activo".

"Por favor oren por nuestra familia Challenger", continuaba la publicación