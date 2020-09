Tatarabuela celebra 103 cumpleaños y se convierte en la persona de más edad en ciudad de California

El domingo se celebró un cumpleaños muy especial en la ciudad de South Gate, en el sur de California, para la señora María Gudelia Cáceres, quien cumplió 103 años.

María, a quien de cariño le dicen Carmelita, nació en Perú en plena Primera Guerra Mundial. Hace 34 años llegó a Estados Unidos y se hizo ciudadana.

En más de un siglo de existencia fue testigo de las transformaciones en el mundo. Dice estar gratamente sorprendida por la muestra de cariño, un evento que se celebró con globos y máscaras.

"No he tenido ningún secreto. Vivo la vida como me ha venido, pero no ha habido nada especial. Es una sorpresa porque yo no pensaba en nada de esto. Está muy bonito, veo que están contentos conmigo", dijo Carmelita.

Se considera por ahora como la persona de mayor edad en la ciudad de South Gate.

Carmelita cuenta con una familia grande, ya que tuvo 9 hijos. Tiene 37 nietos, 64 bisnietos y ocho tataranietos. ¡Feliz Cumpleaños, Carmelita!